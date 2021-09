Open d'Australie 2022 : Des qualifications délocalisées à Noël prochain ?

L'édition 2022 de l'Open d'Australie devrait bel et bien ressembler à celle de cette année. En effet, selon les informations du Daily Mail et du Times, les qualifications du premier Grand Chelem de l'année devraient ainsi, comme cette année, être délocalisées, hors des frontières du pays qui accueille traditionnellement cette prestigieuse épreuve de tennis. Ces fameuses qualifications seraient alors amenées à se dérouler du côté d'Abu Dhabi, pour les messieurs, mais également à Dubaï, pour les dames. Les joueurs et autres joueuses amenés justement à en passer par ces qualifications devront alors très certainement sacrifier leur Noël, dans la mesure où elles s'achèveraient alors le 24 décembre prochain. Par conséquent, il serait bien possible que de nombreux participants y renoncent, pour cette raison.

Une plus grande liberté pour les vaccinés ?

Cette année, ces mêmes qualifications avaient eu lieu au début du mois de janvier, pour un tournoi qui avait alors été exceptionnellement décalé au mois de février dernier. Entretemps, les participants avaient alors dû respecter une quarantaine d'une durée de quinze jours, avant de penser à la préparation puis au tournoi en lui-même. Pour l'année prochaine, par la suite, les heureux élus, qui auraient alors passé ce fameux cap des qualifications, prendraient ensuite un vol charter, où prendront seulement place joueurs et autres staffs, direction l'Australie, et plus précisément la ville de Melbourne, pour subir la quarantaine obligatoire d'une durée totale de quatorze jours. De plus, d'autres mesures sont attendues, de la part de Tennis Australia, toujours dans la stratégie sanitaire zéro Covid mise en place par l'Australie. L'instance dirigeante du tennis national aurait également précisé que les vaccinés bénéficieraient alors d'une plus grande liberté, par rapport aux éventuels joueurs et autres joueuses qui ne seraient, de leur côté, pas vaccinés, que ce soit pour les qualifiés mais également pour ceux qui rentreraient alors directement dans le tableau principal.