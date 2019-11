Les wild-cards de la FFT pour l’Open d’Australie

La Fédération française de tennis (FFT) annonce ce vendredi avoir accordé deux invitations à Pauline Parmentier et Hugo Gaston pour le prochain Open d’Australie.

En vertu d’un accord qui lie les fédérations française et australienne, des wild-cards sont attribuées chaque année aux Tricolores dans les tableaux masculin et féminin du Majeur océanien. Et réciproquement à Roland-Garros.

La jeune Diane Parry (17 ans) bénéficie elle d’un sésame pour les qualifications. Melbourne accueille le premier événement tennis de l’année du 20 janvier au 2 février 2020.