ATP : Paire positif au coronavirus et incertain pour l'Open d'Australie ?

« Je ne me sens pas très bien dans ma tête »

L'année 2022 n'a pas encore commencé, qu'elle démarre déjà mal pour Benoit Paire. En effet, en pleine préparation après les fêtes pour la saison prochaine,« Bonjour, je m'appelle Benoît Paire et pour la 250eme fois je suis positif au Covid-19 ! Franchement, j'en peux plus de votre Covid de merde ! », a notamment lancé le tennisman, via un message posté sur ses réseaux sociaux.De ce fait, l'actuel 46eme au classement ATP va devoir revoir sa préparation alors que le premier Grand Chelem de la saison arrive à grands pas.Reste désormais à savoir si Paire pourra ou voudra rejoindre la ville australienne pour débuter sa saison 2022 ou s'il fera le choix de faire l'impasse pour se consacrer sur autre chose, comme l'a fait Dominic Thiem. « Comment je vais ? A cause du Covid, j'ai le nez qui coule,L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon, a également confié le Français, toujours dans le même message, pour évoquer son ras-le-bol par rapport à la situation. Juste une chose, le vaccin, je suis pour à 100 %, mais dans ce cas, revivons comme avant sinon je ne vois pas l'intérêt !» A 19 jours du début de l'Open d'Australie, le temps ne joue en tout cas pas en sa faveur.