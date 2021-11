ATP : Paire évoque la Coupe Davis et l'Open d'Australie

Impuissant lundi soir face à Pablo Carreno Busta, Benoit Paire ne compte pas terminer sa saison 2021 si rapidement. Non retenu par Sébastien Grosjean pour la Coupe Davis, l'Avignonnais pourrait profiter du forfait d'Ugo Humbert pour intégrer l'équipe de France, aux côtés de Richard Gasquet, Arthur Rinderknech et du duo Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. « Bien sûr que j'ai envie d'aller en Coupe Davis ! Cela fait partie de mes objectifs. Je pense avoir le niveau, je pense avoir les capacités pour être dans cette équipe. Je pense que je peux apporter quelque chose. Est-ce que je serai sélectionné ou pas ? Ce n'est pas moi qui décide. J'ai envie de la jouer, de pouvoir me relâcher avec ça, de prendre du plaisir, d'être en équipe, ne pas jouer que pour moi », a notamment confié le Français. Derrière, l'actuel 47eme mondial s'est exprimé sur l'Open d'Australie, le premier gros rendez-vous de 2022.

« Ceux qui ne sont pas vaccinés, je n'en ai rien à foutre »



« Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, je n'en ai rien à foutre. Franchement, s'ils ne jouent pas, tant mieux pour moi. Moi, j'ai fait 14 jours à l'US Open positif, tout le monde a joué et moi, j'étais dans ma chambre. Si les mecs ne veulent pas se faire vacciner et ne veulent pas jouer l'Open d'Australie, tant mieux. À la limite, s'il n'y a que moi qui y vais, je suis très content. Moi, les autres joueurs, cela m'importe très peu. Je suis motivé pour faire une très bonne saison l'année prochaine, a par la suite expliqué Paire, à propos des règles strictes mises en place dans l'Etat de Victoria. S'il y en a qui ont peur de se faire vacciner, qu'ils ne se fassent pas vacciner et qu'ils restent en Europe. Ce n'est pas mon problème. Je sais que les règles sont comme ça. Il faut être vacciné pour partir en Australie. Moi, je le suis. J'attends cela avec impatience. Je sais que je suis prêt à faire une très bonne année 2022. »