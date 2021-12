Petite sensation, Novak Djokovic ne représentera pas la Serbie à l'ATP Cup, qui débute le 1er janvier 2022 à Sydney. Quelques jours après l'information du journal serbe Blic, les organisateurs du premier tournoi de la nouvelle année ont officialisé l'absence du numéro un mondial ce mercredi. « Novak Djokovic s'est retiré de l'ATP Cup 2022. L'équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33eme mondial Dusan Lajovic », peut-on notamment lire dans le communiqué publié par le tournoi par équipes. Une information qui confirme donc la tendance du moment. En effet, une source proche du natif de Belgrade avait indiqué dernièrement que « Novak Djokovic n'ira pas à l'ATP Cup à 99 %. Il s'entraîne à Belgrade, mais il a décidé de faire l'impasse sur ce tournoi. » Si l'absence de l'homme aux 20 titres en Grand Chelem est forcément un petit coup dur pour son pays, cette absence laisse donc planer un très gros doute quant à sa participation à l'Open d'Australie (17-30 janvier).

Un coup de poker de Djokovic ?

Alors qu’il n’a jamais caché son opposition à la vaccination contre le coronavirus, l'intéressé refuse encore et toujours de communiquer à ce sujet et pourrait donc bien manquer le premier Grand Chelem de la saison 2022. Et cela, malgré des négociations en cours avec Tennis Australia pour le faire venir. Reste à savoir si son absence de l'ATP Cup fait partie ou non de sa stratégie pour faire plier les organisateurs du tournoi de Melbourne, qui ont établi un protocole sanitaire très strict pour pouvoir y participer. En attendant d'en savoir plus, l'absence de Djokovic pour des raisons personnelles pourrait être un premier gros coup de tonnerre dans la saison 2022. Car, pour rappel, le Serbe est à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal en ce qui concerne le nombre de titres en Majeurs remportés et pourrait avoir l'occasion d'être le seul détenteur de ce record en cas de nouveau succès à l'Open d'Australie.

La France profite de l'absence de Thiem

En revanche, bonne nouvelle pour l'équipe de France. Dans un premier temps non qualifiés pour la compétition, les Bleus seront finalement bien au rendez-vous. En effet, suite aux absences de Dominic Thiem et Dennis Novak, l'Autriche a choisi de ne pas participer à l'ATP Cup et c'est donc la France qui récupère la place vacante et hérite du même coup d'un groupe consitué de l'Australie, de l'Italie et de la Russie, avec un premier match normalement le 2 janvier. Alors que Gaël Monfils est forfait, on retrouvera Ugo Humbert (35eme mondial) et Arthur Rinderknech (58eme) pour les simples et la paire Fabrice Martin - Edouard Roger-Vasselin en double. Nicolas Copin, l'entraîneur du joueur messin, sera lui le capitaine des Tricolores à Sydney.