Omar Da Fonseca nous raconte... son voyage en Argentine avec Hollande

« D’abord, je reçois ce coup de fil d’une dame de l’Elysée. J’ai cru à une blague d’un ami, à un 1er avril. Je ne suis qu’un simple citoyen argentin, un vieux con, jamais je ne me serais douté de ça ! On m’a dit de donner mon mail, mais j’étais plutôt sceptique. J’attendais la chute ! Et après, j’ai reçu tout ce programme. Ils ont choisi une douzaine d’Argentins qui représentaient un peu la France pour ce voyage en Amérique du Sud, au total on était une centaine. David Trezeguet était là, bien sûr, j’ai eu beaucoup de plaisir à le revoir après l’avoir fait venir d’Argentine en 1995 avec son père, quand il a passé des essais au PSG. Il y avait aussi l’ancien joueur de rugby Omar Hasan qui est devenu chanteur d’opéra, un peintre, une danseuse étoile, des écrivains, un architecte, un sculpteur, un médecin…



A la Bombonera, on a rigolé. Cette enceinte a tellement d’histoire… Mais c’est très vieux et précaire ! Le Président a vu des vestiaires sans placard ni bancs, lui qui connaît ceux du Stade de France et du Parc des Princes… Ce stade est une petite boîte de bonbon, mais sur l’architecture ou le visuel, il n’y a rien de spectaculaire. François Hollande y a donc marqué un penalty, certes sans gardien (sourire), mais c’était symbolique. Le président argentin de l’époque, Mauricio Macri, a aussi été celui de Boca Juniors. Sinon, c’était presque évident d’aller au stade Monumental de River Plate, qui est beaucoup plus grand.



Ils nous organisaient en groupes, avec les littéraires d’un côté et les sportifs de l’autre. On a visité un autre centre sportif à Lima, mais aussi un endroit célébrant tous les morts sous la dictature argentine, ou une bibliothèque et une école magnifique au Pérou… Ce sont des machines, six ou sept visites dans la journée, l’inauguration d’une plaque, un événement sur une rivière en Uruguay, puis retour dans l’avion, le bus… Nous, quand ils arrivaient sur les lieux en voiture, on était dans des petites estafettes afin d’être déjà sur place pour applaudir. On a été des accompagnateurs privilégiés. Sur place, mes amis se moquaient de moi, ils ne me croyaient pas quand je leur disais que j’accompagnais le Président ! J’ai fait venir trois ou quatre copains dans un très bel hôtel…







J’ai aussi conversé avec Julie Gayet, elle parle très bien espagnol car ses enfants sont franco-argentins. Il y en avait un de 19 ans qui aime le Barça, ça a noué le contact (sourire). On était un groupe entre nous. François Hollande était impressionnant, c’est là où tu t’aperçois du côté brillant de ces personnes. On se levait tôt, à sept heures du matin on était sur la route, il fait un discours quelques minutes après, il enchaîne avec un autre discours sous la chaleur, puis il répond encore à d’autres questions… Tout est dans la préparation, c’est réglé. J’ai côtoyé et découvert cette fantaisie. Avec ce groupe, on est unis désormais, une ambiance s’est créée et on refait des dîners. François Hollande nous a invité au restaurant trois étoiles de Mauro Colagreco, qui était également avec nous.



Et puis, en octobre, j’ai fêté mes 60 ans, quelque chose d’énorme avec tous les anciens. J’ai invité François Hollande comme ça, par texto… Deux ou trois jours avant, je reçois un coup de fil me demandant si c’était maintenu, et on m’a dit que c’était fort possible qu’il vienne. Et il est venu dans l’après-midi ! Il a été extraordinairement simple, il a fait des photos avec tout le monde pendant une heure et demie. Il s’est mis au milieu de tous, sans aucune barrière, il a mangé et bu des bières comme nous. Chacun peut le juger, je m’en fiche. Mais là, il s’est mis à notre hauteur, et ça a fait sa grandeur.



Il y a deux mois, j’ai été à nouveau invité pour un déjeuner à l’Elysée avec Angel Di Maria, et quatre ou cinq autres Argentins également. J’étais comme un fou, en costard. Je ne voulais faire aucune erreur (sourire) ! François Hollande connaît les joueurs beaucoup plus largement qu’Emmanuel Macron. Il ne parle que de l’OM. Mais il est à fond (sourire) ! »

