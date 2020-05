Pas de NHL en Europe en 2020

La NHL, en attendant une éventuelle reprise de la saison, sait d'ores et déjà qu'elle ne disputera ses traditionnels matchs délocalisés au début du prochain exercice (2020-2021). « Nous espérons que nos partisans à l'étranger comprennent la nécessité de ce report, mais nous avons hâte d'être de retour devant eux en 2021. »



Nashville et Boston devaient ouvrir la saison à Prague, en octobre, tandis que le Colorado Avalanche et les Columbus Blue Jackets allaient en découdre deux fois à Helsinki. C'est une déception particulière pour le manager général de Columbus, puisque Jarmo Kekalainen est finlandais (le premier manager général européen de l'histoire de la NHL). Cette saison, Philadelphia et Chicago s'étaient affrontés à Prague en octobre, puis Buffalo et Tampa Bay à Stockholm en novembre.