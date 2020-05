NHL : Une phase finale étendue et à huis clos pour conclure la saison ?

A l’image de la NBA, la NHL réfléchit à un format permettant de relancer la saison 2019-2020 de manière raccourcie mais sécurisée. Alors que le basketball nord-américain pourrait s’installer à Orlando pour y sacrer son champion, le hockey sur glace pourrait mettre en place un format différent. En effet, selon la chaîne américaine ESPN et le site canadien Sportsnet, la NHL compte proposer au syndicat des joueurs une reprise dans plusieurs sites ou « bulles » et, alors que la saison régulière a été interrompue le 12 mars dernier avec trois semaines de compétition encore à disputer avant les play-offs, la phase finale serait immédiatement lancée et étendue à 24 équipes contre seize en temps normal. Des play-offs qui seraient joués en intégralité à huis clos pour limiter les risques de propagation du Covid-19. Quatre équipes pourraient être exemptées du premier tour

Les quatre premiers de chaque conférence (Boston, Tampa Bay, Washington et Philadelphie à l’Est, St. Louis, Colorado, Las Vegas et Dallas à l’Ouest) seraient automatiquement qualifiés pour le deuxième tour de ces play-offs revus et corrigés. Toutefois, pour déterminer leur position dans le tableau de chaque conférence, ces équipes disputeraient un tournoi dont le classement déterminera les têtes de série. En parallèle à ces tournois, les seize autres équipes disputeraient un premier tour au meilleur des cinq manches dont les vainqueurs rejoindraient les exemptés. Le reste de ces play-offs retrouverait le format traditionnel et des séries en sept matchs jusqu’à la Stanley Cup qui sacrera le champion NHL 2020. La ligue doit désormais obtenir l’aval des joueurs avant de mettre en place un calendrier permettant la reprise de l’entraînement et la préparation de cette phase finale d’un nouveau genre.