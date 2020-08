NHL : Trois Français en play-offs

Stoppée pendant près de cinq mois pour cause de pandémie de coronavirus, la saison NHL a repris le 1er août du côté de Toronto et d’Edmonton, au Canada, avec des barrages pour les équipes qui étaient classées de la cinquième à la douzième place de chaque Conférence au moment de l’arrêt de la saison le 12 mars. Le dernier match de ces barrages a vu la qualification de Columbus au détriment de Toronto ce dimanche, et les seize équipes qui disputeront les play-offs sont donc connues. Le champion en titre, St Louis, sera bien présent, avec le statut de tête de série n°4 à l’Ouest, les meilleurs bilans revenant à Philadelphia à l’Est et Las Vegas à l’Ouest. Les matchs des trois premiers tours des play-offs de la Conférence Est se joueront à Toronto, alors que ceux de la Conférence Est se disputeront à Edmonton, tout comme la grande finale.

Un Français pour succéder à Huet ?

NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

Cette année, pas moins de trois Français vont disputer les play-offs : Pierre-Edouard Bellemare (35 ans, 9 buts et 13 passes en 69 matchs cette saison) avec Colorado, Antoine Roussel (30 ans, 7 buts et 6 passes en 41 matchs cette saison) avec Vancouver, et Alexandre Texier (20 ans, 6 buts et 7 passes en 36 matchs cette saison). L’un d’entre eux succédera-t-il à Cristobal Huet, le gardien tricolore sacré avec Chicago en 2010 ? On en saura déjà plus le 23 août, à la fin du premier tour.Philadelphia Flyers (1) - Montreal Canadiens (8)Tampa Bay Lightning (2) - Columbus Blue Jackets (7)Washington Capitals (3) - New York Islanders (6)Boston Bruins (4) - Carolina Hurricanes (5)Las Vegas Golden Knights (1) - Chicago Blackhawks (8)Colorado Avalanche (2) - Arizona Coyotes (8)Dallas Stars (3) - Calgary Flames (6)St Louis Blues (4) - Vancouver Canucks (5)