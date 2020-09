NHL : Tampa Bay rejoint Dallas en finale

Cirelli libère le Lightning



It's so good to see you, Captain. ⚡️ pic.twitter.com/VzG3NucFOO

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 18, 2020

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Est (à Toronto)

Cinq ans après sa défaite face aux Chicago Blackhawks (4-2), en 2015, le Lightning aura de nouveau l'occasion d'inscrire pour la deuxième fois son nom au palmarès de la NHL, après son sacré de 2004.. Comme les New Yorkais deux jours plus tôt sur le même score (2-1 ap là aussi), Tampa Bay l'a emporté après prolongation face aux Islanders. Une habitude pour le Lightning, déjà vainqueur de six de ses rencontres après une overtime depuis le coup d'envoi de ces play-offs. C'est bien simple : dans l'histoire de la Ligue, seules trois équipes ont fait mieux que les Floridiens dans ce domaine.Toutefois, si le futur finaliste a dû une nouvelle fois passer par une période de jeu supplémentaire pour obtenir la délivrance, sur un but d'Anthony Cirelli, à l'arrivée, sa qualification paraissait inéluctable.D'ailleurs, quand Devon Toews, pour les Islanders, a ouvert la marque dans ce match 6, alors que celui-ci n'était commencé que depuis cinq minutes, le Lightning, comme un symbole de sa domination dans cette finale de la Conférence Est, a répondu du tac au tac, Victor Hedman égalisant seulement deux minutes (7eme) après l'ouverture du score de New York. Ensuite, plus rien n'a été marqué avant ce but libérateur de Cirelli. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé pour Tampa Bay, qui a tenté 48 fois sa chance dans cette partie. La dernière a été la bonne pour le Lightning.Match 1 -- NY Islanders : 8-2Match 2 -- NY Islanders : 2-1Match 3 -- Tampa Bay : 5-3Match 4 - NY Islanders -: 1-4Match 5 - Tampa Bay -: 1-2 (ap)Match 6 - NY Islanders -: 1-2 (ap)