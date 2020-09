NHL : Tampa Bay recolle

Encore un gardien russe à l'honneur

NHL / STANLEY CUP 2020

Finale (à Edmonton)

Le Lightning n'a pas mis longtemps à réagir.Les Floridiens ont du même coup démontré pourquoi le score du premier match n'avait pas du tout reflété la physionomie de la rencontre. Samedi dernier, Tampa Bay avait ainsi tenté presque deux fois plus sa chance que Dallas. Malheureusement pour le Lightning, il était tombé ce soir-là sur un Anton Khoudobin en état de grâce dans sa cage. Le gardien russe a encore été très bon lundi soir (28 arrêts sur 31 tentatives, 90,3 %). Mais un peu moins que lors du match 1. Brayden Point (11eme), sur une supériorité numérique, Ondrej Palat (14eme), de nouveau sur une supériorité numérique, et Kevin Shattenkirk (15eme), 54 secondes seulement après le but du break de Palat, en ont profité pour tous trouver la faille dans une première période à sens unique.(27 arrêts sur les 29 tentatives des Stars, pour un bilan de 93,1 %). A 3-0, Dallas n'avait plus rien à perdre. Il a donc tout donné dans les deux périodes suivantes pour tenter l'impossible.Les Texans ont finalement échoué à un but. En milieu de deuxième tiers-temps, Joe Pavelski, le premier, a exploité à son tour une supériorité numérique pour redonner espoir aux siens. Mattias Janmark, lui, n'a pas attendu plus de six minutes dans la dernière période pour ramener son équipe à un but et faire trembler Tampa Bay, sous pression jusqu'au bout, mais qui a finalement tenu et évité ce troisième but égalisateur grâce aux exploits de Vasilevski. Une histoire de gardiens en somme.Match 1 - Tampa Bay -: 1-4Match 2 -- Dallas : 3-2Match 3 le mercredi 23 septembreMatch 4 le vendredi 25 septembreMatch 5 (si nécessaire) le samedi 26 septembreMatch 6 (si nécessaire) le lundi 28 septembreMatch 7 (si nécessaire) le mercredi 30 septembre)