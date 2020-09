NHL : Tampa Bay double la mise

Les Islanders peuvent se mordre les doigts

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Est (à Toronto)

Tampa Bay enfonce le clou. Deux jours après avoir infligé une véritable déculottée aux Islanders (8-2) dans le match 1 pour mener 1-0 en finale de la Conférence Est des play-offs de NHL,Contrairement à ce qu'il s'était passé dans la première rencontre,et qui avaient manifestement revu leurs plans défensifs. Tampa Bay a même dû attendre le money time pour arracher la victoire, surMagnifiquement servi par Ryan McDonagh côté opposé, le héros de ce match 2 n'a pas laissé passer l'occasion de crucifier des Islanders qui auront probablement beaucoup de mal à se relever de ce nouveau revers.Une deuxième défaite d'autant plus dur à digérer probablement que, comme Matt Martin avait su le faire après à peine plus d'une minute de jeu en tout début de match. Le Suédois Victor Hedman, pour le Lightning, avait répondu en fin de période (18eme) à cette ouverture du score d'entrée de Martin. La suite est connue, avec ce but marqué dans les toutes dernières secondes par Kucherov, qui permet à la franchise sortie d'entrée la saison dernière à la surprise générale alors qu'elle avait terminé en tête de la saison régulière, de frapper fort dans cette finale à l'Est.Match 1 -- New York : 8-2Match 2 -- New York : 2-1Match 3 le vendredi 11 septembreMatch 4 le dimanche 13 septembreMatch 5 (si nécessaire) le mardi 15 septembreMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 17 septembreMatch 7 (si nécessaire) le samedi 19 septembre