NHL : Reprise le 1er août ?

Vers une reprise de la NHL le 1er août prochain. Lundi, les représentants de la NHL et ceux de l'Association des joueurs de la Ligue avaient rendez-vous. L'objectif ? Convenir du protocole de reprise du championnat. Et dans ce sens, une nouvelle étape a été franchie lundi, puisque trois dates ô combien importantes ont été fixées. Le 13 juillet marquera donc la reprise de l'entraînement sur glace et dans des conditions normales. Le 26 de ce même mois sera organisé le déplacement des 24 équipes dans les deux villes appelées à accueillir cette reprise. Deux villes qui ne sont pas encore connues à ce jour, mais qui devraient être Toronto (pour la Conférence Est) et Edmonton (pour la Conférence Ouest), tous deux situées au Canada, à en croire la chaîne canadienne TSN. Autre date sur laquelle se sont entendues les deux parties lundi, et pas des moindres : le 1er août.

De août à octobre...

C'est en effet cette date qui devrait sonner la reprise de la NHL via des play-offs à 24 équipes, quand elles sont 31 franchises à en découdre durant la saison régulière. Rien n'est encore officiel toutefois, dans la mesure où les comités directeurs respectifs de la NHL et de l'Association des joueurs ont trois à cinq jours désormais pour valider (ou pas) ce protocole de reprise et ces différentes dates, près de quatre mois après l'interruption de la saison. A quelques jours du coup d'envoi des play-offs, prévus initialement le 8 avril dernier, la NHL avait en effet été suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de Covid-19. Reportés, les play-offs devraient donc débuter le 1er août prochain, avec des Finals programmées jusqu'à octobre, comme pour la NBA. A noter qu'en marge de cet accord sur le protocole de reprise, la NHL et ses joueurs se sont également entendus lundi sur une extension de la convention collective actuelle jusqu'en 2026.