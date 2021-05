Le champion en titre a idéalement lancé sa campagne de playoffs. Lors d'un court déplacement face au Florida Panthers (4-5), Tampa Bay s'est arraché pour renverser une situation mal embarquée et prendre les devants dans cette série. En effet, si Blake Coleman a ouvert le score pour le Lightning (8eme), Aleksander Barkov (10eme) et Carter Verhaeghe (17eme) ont ensuite remis les locaux devant. Derrière, après un doublé de Nikita Kucherov (25eme et 35eme) pour les derniers vainqueurs de la Coupe Stanley, Jonathan Huberdeau (42eme) et Owen Tippett (44eme) permettaient aux Panthers de reprendre les commandes au tableau d'affichage. Mais, un nouveau doublé en fin de match pour Tampa Bay, signé Brayden Point (53eme et 59eme), a donné la victoire aux joueurs de Jon Cooper, qui prennent donc l'avantage dans cette série. Un peu plus tôt, les Washington Capitals avaient signé le premier succès de ces playoffs contre les Boston Bruins (3-2, ap). Après des réalisations de Tom Wilson (7eme) et Brenden Dillon (29eme) pour les locaux et de Jake DeBrusk (14eme) et Nick Ritchie (37eme) pour les visiteurs, c'est Nic Dowd qui a libéré les siens en prolongations (65eme).

Réaction attendue pour les Penguins et les Golden Knights

Deux autres rencontres sont allées en prolongation, mais ont tourné cette fois à l'avantage des visiteurs. Dans leur patinoire, les Pittsburgh Penguins ont été battus par les New York Islanders (3-4, ap). Après un but de Kyle Palmieri pour les visiteurs (8eme), Frederick Gaudreau (12eme) et Sidney Crosby (24eme) ont rectifié le tir pour la franchise de Pennsylvanie. Mais, derrière, Jean-Gabriel Pageau (44eme) et Brock Nelson (56eme) ont remis les Islanders devant dans le dernier tiers-temps. Alors que le Finlandais Kasperi Kapanen (57eme) permettait à Pittsburgh d'égaliser et d'aller en prolongation, une nouvelle réalisation de Palmieri a offert la victoire et le premier point aux New-Yorkais dans cette série. Dans un autre match très serré, le Wild de Minnesota est allé l'emporter à Las Vegas (0-1, ap). Alors que les Golden Knights et les visiteurs ont longtemps fait jeu égal, la décision est venue en prolongation. Alors qu'aucune des deux équipes n'avait réussi à marquer durant le temps réglementaire, le Suédois Joel Eriksson a fini par trouver la faille (64eme). Ainsi, les visiteurs prennent les devants dans cette série.



NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Division centrale

Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 0-1

Match 1 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 4-5

Match 2 : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 19 mai

Match 3 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 4 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 5 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

Match 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Match 7 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning



Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 0-1

Match 1 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 3-4 (ap)

Match 2 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 19 mai

Match 3 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 4 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 5 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders

Match 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Match 7 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders



Washington Capitals (2) - Boston Bruins (3) : 1-0

Match 1 - Washington Capitals - Boston Bruins : 3-2 (ap)

Match 2 : Washington Capitals - Boston Bruins le 18 mai

Match 3 : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 4 : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 5 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins

Match 6 (si nécessaire) : Boston Bruins - Washington Capitals

Match 7 (si nécessaire) : Washington Capitals - Boston Bruins



Division ouest

Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 0-1

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild : 0-1 (ap)

Match 2 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 19 mai

Match 3 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 4 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 5 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

Match 6 (si nécessaire) : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild