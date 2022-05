NHL - Play-offs : Trois sur trois pour Tampa Bay

Le Lightning aura une balle de match

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS

Dimanche 22 mai 2022 (horaires en heure française)

Le Lightning touche au but. Après deux victoires sur la glace des Florida Panthers pour lancer la demi-finale de la Conférence Est, le double tenant du titre a offert à ses supporters une performance de tout premier ordre. Les joueurs de Tampa Bay ont attendu la fin du premier tiers-temps pour prendre l’avantage au score par l’intermédiaire de Corey Perry. Lancé par Ryan McDonagh et Nikita Kucherov, il est allé tromper Sergei Bobrovsky. Un avantage au score qui n’a pas tenu plus de trois minutes. En supériorité numérique, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont pu décaler Sam Reinhardt, qui est allé tromper Andrei Vasilevskiy pour remettre les deux équipes à égalité au terme de la première période. Le statu quo entre Floridiens s’est effacé quasiment trois minutes après la reprise du jeu.Erik Cernak a redonné l’avantage au Lightning sur des passes de Ross Colton et Ondrej Palat. La moitié de la deuxième période à peine atteinte, Nikita Kucherov et Victor Hedman ont trouvé Steven Stamkos, qui a fait le break pour Tampa Bay. Le score n’a alors plus bougé jusqu’aux cinq dernières minutes de la rencontre. Un coup de poignet gagnant de Nikita Kucherov sur une passe de Nicholas Paul a offert trois longueurs d’avance au Lightning. Mais la vainqueur des deux dernières Stanley Cup n’en avait pas encore terminé. A un peu plus de deux minutes du terme de la rencontre, Steven Stamkos y est allé de son doublé sur une passe de Nikita Kucherov. Avec cette très large victoire (5-1), le Tampa Bay Lightning s’offre l’occasion de mettre un terme à la série dès le Match 4, disputé sur sa glace ce lundi.- Florida Panthers : 5-1 >>> Tampa Bay mène 3-0 dans la sérieNew York Rangers - Carolina Hurricanes >>> Carolina mène 2-0 dans la sérieEdmonton Oilers - Calgary Flames >>> Une victoire partout dans la série