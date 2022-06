NHL - Play-offs : Tampa Bay s'impose face aux New York Rangers

Le Lightning n’est pas prêt à céder son trône ! Dominé à deux reprises sur la glace des New York Rangers à l’occasion des deux premières manches de la finale de la Conférence Est, le double tenant du titre NHL a répondu devant ses supporters. Si les 20 premières minutes ont vu les deux gardiens conserver leurs cages respectives inviolées, la donne a changé en l’espace de trois minutes au cœur de la deuxième période. Ce sont les Rangers qui ont frappé les premiers en supériorité numérique. Lancé par Adam Fox et Artemi Panarin, Mika Zibanejad est allé tromper Andrei Vasilevskiy. Le gardien du Lightning a dû recommencer à peine deux minutes plus tard quand, sur des passes de Mika Zibanejad et Artemi Panarin, Chris Kreider a profité d’une nouvelle supériorité numérique pour faire le break. Dos au mur, Tampa Bay se devait de réagir et il n’a fallu attendre que 66 secondes pour cela.

Le Lightning n’a jamais lâché

A leur tour à un de plus sur la glace, les Floridiens sont allés tromper Igor Shesterkin. Sur une action initiée par Victor Hedman et Steven Stamkos, Nikita Kucherov a fait se lever le public massé dans les travées de l’Amalie Arena. A peine 82 secondes après le début de la dernière période et en supériorité numérique, Steven Stamkos a totalement relancé le Lightning. Trouvé par Corey Perry et Nikita Kucherov, il n’a laissé aucune chance au gardien des Rangers. Une égalité qui a tenu quasiment jusqu’au terme de la rencontre. Alors qu’une prolongation se profilait, Nikita Kucherov et Victor Hedman ont mené l’offensive de la victoire. Parfaitement décalé, Ondrej Palat a scellé le sort de la rencontre. Avec cette victoire (3-2), le Lightning reste en vie dans la série avant un Match 4 également disputé sur sa glace.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / FINALES DE CONFERENCE

Du 31 mai au 13 juin 2022



Conférence Est

NEW YORK RANGERS (4) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-1

Match 1 - New York Rangers - Tampa Bay Lightning : 6-2

Match 2 - New York Rangers - Tampa Bay Lightning : 3-2

Match 3 - Tampa Bay Lightning - New York Rangers : 3-2

Match 4 le mardi 7 juin à Tampa Bay

Match 5 (si nécessaire) le jeudi 9 juin à New York

Match 6 (si nécessaire) le samedi 11 juin à Tampa Bay

Match 7 (si nécessaire) le lundi 13 juin à New York