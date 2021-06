NHL (play-offs) : Tampa Bay pulvérise Montréal dans le match 1 de la finale

Le récital Kucherov !



Nikita Kucherov assists Steven Stamkos (@RealStamkos91) for his 3️⃣0️⃣th point of these #StanleyCup Playoffs. 😳 pic.twitter.com/NU6uPHIL5j

— NHL (@NHL) June 29, 2021

NHL / PLAY-OFFS 2021

Lundi soir lors du match d'ouverture de cette finale de Coupe Stanley, le Lightning, tenant du titre, a en effet pulvérisé (5-1) Montréal dans sa patinoire. Nettement dominateurs face à ces Canadiens qui présentaient le pire bilan de toutes les équipes qualifiées pour les play-offs cette saison,C'est à peu près au même moment (5eme), mais dans le deuxième tiers-temps que Yanni Gourde a permis aux vainqueurs sortants de faire le break.Ben Chiarot, unique buteur des Québécois dans cette partie, a un temps redonné espoir à Montréal, mais très brièvement uniquement, d'autant queLe Russe a ainsi marqué deux buts dans le dernier tiers-temps, à la 2eme puis à la 11eme minute de la période. Mais il n'en est pas resté là. Et sur le cinquième but du Lightning dans cette partie, marqué par le capitaine canadien de l'équipe Steven Stamkos,Avant Kucherov, seuls les légendaires Wayne Gretzky et Mario Lemieux avaient mis le curseur aussi haut.- Montréal Canadiens : 1-0Match 1 -- Montréal Canadiens : 5-1Match 2 - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 30 juinMatch 3 - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 2 juilletMatch 4 - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 4 juilletMatch 5 (si nécessaire) - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 6 juilletMatch 6 (si nécessaire) - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 8 juilletMatch 7 (si nécessaire) - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 10 juillet