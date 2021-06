NHL (play-offs) : Tampa Bay prend la main face aux Islanders

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 2-1

Match 1 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 1-2

Match 2 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 4-2

Match 3 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 4 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 19 juin

Match 5 : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 21 juin

Match 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 23 juin

Match 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juin