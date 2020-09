NHL (play-offs) : Tampa Bay atomise les Islanders !

Les Islanders s'en relèveront-ils ?

NHL / STANLEY CUP 2020

Finales de Conférences

Conférence Est (à Toronto)

Tampa Bay sans pitié d'entrée.Tout de suite dépassés par la vitesse d'exécution et l'efficacité des joueurs adverses dans ce match 1, les New Yorkais, peut-être encore émoussés par leur qualification au match 7 uniquement face aux Philadelphia Flyers, ont compris dès les premières secondes qu'ils allaient vivre un cauchemar. Brayden Point, principal artisan (trois passes en plus de ses deux buts) de cette déculottée infligée par son équipe aux Islanders, a ainsi ouvert le score alors que la rencontre n'avait pas débuté depuis deux minutes. En égalisant trois minutes plus tard par Eberle, New York pensait qu'en réagissant après avoir laissé passer l'orage, il allait peut-être réussir à freiner l'allant du Lightning. Malheureusement pour les Islanders, à peine le temps d'apprécier cette réponse au tableau d'affichage que Tampa Bay se ruait de nouveau à l'abordage.Les buts (d'abord deux d'Hedman et McDonagh en l'espace de deux minutes et toujours au début du premier tiers-temps) allaient alors pleuvoir sur la défense new yorkaise. Et après une nouvelle réalisation de Point, précédée d'un but signé Yanni Gourde, auteur d'un doublé lui aussi,Pas de quoi calmer sa fougue pour autant, et aux cinq buts déjà marqués venaient s'ajouter trois buts supplémentaires, inscrits par Kucherov (quatre passes par ailleurs), Palat et Gourde alors que Tampa Bay se trouvait de nouveau en supériorité numérique. Dans le même temps, seul Leddy ayant su refroidir (très brièvement) les ardeurs du bourreau d'un joueur de son équipe, l'addition s'avère extrêmement salée et amère à l'arrivée pour les Islanders, qui pourraient avoir beaucoup de mal à se remettre de cette humiliation intervenue dès le match 1.Match 1 -- New York : 8-2Match 2 le mercredi 9 septembreMatch 3 le vendredi 11 septembreMatch 4 le dimanche 13 septembreMatch 5 (si nécessaire) le mardi 15 septembreMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 17 septembreMatch 7 (si nécessaire) le samedi 19 septembre