NHL (play-offs) : Philadelphie et Vancouver auront droit à leur match 7 eux aussi

Deux autres demi-finales de conférence de ces play-offs de NHL décidément passionnants se décideront lors d'un match 7. Vingt-quatre heures après que le Colorado Avalanche et Pierre-Edouard Bellemare ont poussé les Dallas Stars au match décisif, Philadelphie et Vancouver ont eux aussi obtenu à l'arraché le droit de disputer un septième et dernier match, couperet. Toutefois, si les Canucks et leur Français Antoine Roussel, eux aussi menés un temps 3-1 dans la série, par Las Vegas, n'ont fait qu'une bouchée (4-0) des Golden Knights dans le match 6, jeudi à Edmonton, avec notamment trois buts inscrits dans la seule dernière période, par Miller, Hugues et Horvat (Virtanen avait ouvert le score dès la 3eme minute) et 48 arrêts de leur gardien Thatcher Demko, les Flyers, eux, ont grandement souffert pour réussir à rester en vie face aux New York Islanders.

Quand les malheurs de Mayfield font le bonheur de Provorov

Ivan Provorov with double OT winner and the celly to prove it. #StanleyCup pic.twitter.com/x9kwzsXhJl

— NHL (@NHL) September 4, 2020

NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

et priver du même coup les New Yorkais de la qualification. Les Flyers, menés à deux reprises dans cette partie, se sont d'ailleurs fait très peur, avant que leur défenseur russe Ivan Provorov n'inscrive le but de la délivrance, à la 95eme minute de jeu. Les deux équipes se trouvaient alors à 4-4, Raffl ayant répondu à Lee puis Laughton à Barzal. A noter que sur ce tir qui lui a permis d'offrir contre le cours du jeu un match 7 aux siens, Provorov a profité des malheurs de Scott Mayfield, dont la crosse s'est brisée et qui a ensuite détourné la tentative du Russe hors de portée de son gardien. Il y a des jours comme ça...Match 1 - Philadelphia -: 0-4Match 2 -- NY Islanders : 4-3 (ap)Match 3 -- Philadelphia : 3-1Match 4 -- Philadelphia : 3-2Match 5 -- NY Islanders : 4-3 (ap)Match 6 - NY Islanders -: 4-5 (a2p)Match 7 le samedi 5 septembreMatch 1 -- Vancouver : 5-0Match 2 - Las Vegas -: 2-5Match 3 - Vancouver -: 0-3Match 4 - Vancouver -: 3-5Match 5 - Las Vegas -: 1-2Match 6 -- Las Vegas : 4-0Match 7 le vendredi 4 septembre