NHL – Play-offs : Pas de matchs ce jeudi

Après la NBA, la WNBA, la MLB et la MLS, c’est au tour de l’autre sport dont la saison se déroule actuellement, de se mettre sur pause (la NFL, l’autre grand sport américain, reprendra en septembre). Selon divers médias nord-américains, aucune rencontre des play-offs NHL ne se déroulera ce jeudi, les hockeyeurs souhaitant à leur tour apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter, quelques jours après que Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, se soit fait tirer dans le dos à sept reprises, devant ses enfants, par un policier dans le Wisconsin.

« Envoyer un message clair »

Contrairement aux autres sports américains, la NHL ne s’était pas arrêtée dès mercredi, et les deux matchs au programme avaient pu se dérouler comme prévu.Deux matchs devaient se dérouler ce jeudi, pour le compte des demi-finales de Conférence : New York Islanders – Philadelphia (1-1 dans la série) dans la « bulle » de Toronto et Vancouver Canucks – Las Vegas Golden Knights (1-1 dans la série) dans la « bulle » d’Edmonton. Ils devraient avoir lieu vendredi.