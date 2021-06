NHL (play-offs) : New York arrache un match 7 contre Tampa Bay !

Beauvillier fait exploser la patinoire !

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 3-3

Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-3

Finale

Deux jours après avoir essuyé face au champion en titre le plus lourd revers (8-0) de l'histoire des play-offs de NHL, la franchise new-yorkaise a pourtant eu un pied en vacances, mercredi soir chez elle lors du match 6. Grâce à des des buts de l'inévitable Brayden Point (durant le premier tiers-temps), buteur un neuvième match de suite, et de Cirelli (au cours de la deuxième période),Au bord du gouffre, New York ne s'est pas laissé abattre pour autant. Mieux : les deux buts de Jordan Eberle et Scott Mayfield ont remis complètement en selle les Islanders, dont l'égalisation à ce moment de la partie avait déjà tout du petit miracle. Alors que dire dudécisif dans l'ambiance que vous pouvez imaginer. New York s'est prouvé au passage que rien ne lui était impossible cette année. Pour cette "finale" de vendredi en Floride, cela pourrait s'avérer très précieux.Match 1 - Tampa Bay Lightning -: 1-2Match 2 -- New York Islanders : 4-2Match 3 - New York Islanders -: 1-2Match 4 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 5 -- New York Islanders : 8-0Match 6 :- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 7: Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juinMatch 1 -- Montréal Canadiens : 4-1Match 2 - Las Vegas Golden Knights -: 2-3Match 3 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 apMatch 4 - Montréal Canadiens -: 1-2 apMatch 5 - Las Vegas Golden Knights -: 1-4Match 6 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 24 juinMatch 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 26 juinLes deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent pour tenter de remporter la Coupe Stanley et ainsi succéder au Tampa Bay Lightning.