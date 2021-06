NHL (play-offs) : Montréal revient à hauteur contre Las Vegas

Montréal a tout de suite réagi. Un air de revanche flottait du côté des Canadiens pour ce deuxième match des finales de conférence. Après avoir enchaîné pas moins de sept victoires d’affilée dans ces play-offs, l'équipe de Montréal s'était fait surprendre lors du premier match chez les Golden Knights de Vegas avec une lourde défaite 4-1. Cette nuit, les Canadiens se sont repris et ont mis les bons ingrédients pour revenir à 1-1 dans la série. C'est d'ailleurs le meilleur buteur des play-offs du côté des Canadiens Joel Armia (7eme), qui a ouvert le score pour les joueurs de Montréal dès le début de la première mi-temps sur un tir croisé. Une première période prolifique puisque Tyler Toffoli est venu l’imiter quelques minutes plus tard (17eme) en aggravant la marque pour les visiteurs, leur donnant ainsi une avance confortable.

Les Golden Knights y ont cru

Soucieux de ne laisser aucune opportunité à leur adversaire de revenir dans la partie, les Canadiens ont triplé la mise par l'intermédiaire de Paul Byron (38eme), qui profitait d'une passe en profondeur pour marquer seul face au gardien. Menés 3-0, les joueurs de Vegas ont réduit la marque une minute plus tard sur un but d'Alex Pietrangelo, venu sonner la révolte pour les locaux. Ce même Pietrangelo (55eme) a d'ailleurs doublé la mise en fin de troisième période. Las Vegas espérait alors encore arraché une prolongation, mais les Canadiens ont su rester solide derrière et obtenir cette victoire qui lui a permis de tout de suite égaliser, avant les deux prochains matchs, qui se dérouleront à Montréal.



NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 1-1

Match 1 - Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 4-1

Match 2 : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-3

Match 3 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 18 juin

Match 4 : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 20 juin

Match 5 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 22 juin

Match 6 (si nécessaire) : Montréal Canadiens - Las Vegas Golden Knights le 24 juin

Match 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens le 26 juin