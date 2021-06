NHL (Play-offs) : Le match 1 pour les New York Islanders face à Tampa Bay

Les Islanders prennent la main. Alors que le Tampa Bay Lightning bénéficie de l’avantage du terrain dans la demi-finale des play-offs qui les opposent, les joueurs de « Big Apple » ont inversé la tendance dès le premier match. Pourtant, pendant les 20 premières minutes de la rencontre, ce sont les gardiens Semyon Varlamov pour les Islanders et Andrei Vasilevskiy pour le Lightning qui se sont montrés à leur avantage, écartant toutes les tentatives adverses. Mais la donne a changé douze minutes après la reprise en deuxième période. Sur une action initiée par Josh Bailey, Mathew Barzal a ouvert le score pour la franchise de New York. Les Islanders n’ont toutefois pas été en mesure de faire dans l’immédiat le break. Ce n’est arrivé qu’un peu plus de cinq minutes après l’entame du dernier tiers-temps.

Le Lightning a réagi trop tard

Jordan Eberle s’est joué de la défense de la franchise floridienne pour décaler Ryan Pulock. Ce dernier n’a alors laissé aucune chance à Andrei Vasilevskiy. Mené de deux buts en toute fin de match, le Lightning a pris tous les risques en faisant sortir son gardien. Une stratégie qui a fini par payer… à 53 secondes de la fin du temps réglementaire. Alex Killorn et Nikita Kucherov ont remonté la rondelle pour permettre à Brayden Point de réduire l’écart. Les dernières secondes ont vu Nikita Kucherov puis Steven Stamkos manquer le cadre. Par la plus petite des marges (1-2), les New York Islanders remportent la première manche et reprennent ainsi l’avantage du terrain avant la deuxième manche également disputée en Floride ce mardi.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales



Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 0-1

Match 1 - Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 1-2

Match 2 : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 15 juin

Match 3 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 17 juin

Match 4 : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 19 juin

Match 5 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 21 juin

Match 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Tampa Bay Lightning le 23 juin

Match 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juin