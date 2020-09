NHL - Play-offs : Le Lightning y est presque

Seize ans après le seul titre de son histoire, le Tampa Bay Lightning est tout proche des finales de la Stanley Cup. La franchise floridienne s’est, en effet, rapprochée à une victoire de la qualification en dominant les New York Islanders dans le match 4 de la série les opposant. Après 20 premières minutes de jeu vierges de tout but, ce sont les joueurs de « Big Apple » qui ont pris les devants dans cette rencontre quand, après onze minutes de jeu en deuxième période, Brock Nelson s’est joué d’Andrei Vasilevskiy pour ouvrir le score. Mais la réponse du Lightining a été un véritable... coup de tonnerre ! Quinze secondes après ce but, Blake Coleman est allé tromper Semyon Varlamov avant qu’Ondrej Palat ne fasse de même... douze secondes plus tard.

Les Islanders n’ont jamais pu répondre

Menés d’une seule longueur à 20 minutes du terme de la rencontre, les joueurs des New York Islanders avaient toutes les cartes en main pour revenir dans le match... Mais un peu plus de trois minutes après la reprise du jeu, Brayden Point a assis un peu plus la domination des Floridiens en inscrivant le troisième but de son équipe. Un succès du Tampa Bay Lightning qui a été définitivement acquis quand Pat Maroon a creusé l’écart à deux minutes et demie de la fin de la rencontre. Même en jouant la carte de la supériorité numérique en faisant sortir leur gardien, les joueurs des Islanders n’ont jamais su réduire l’écart et s’inclinent logiquement (1-4). Désormais menés trois victoires à une, les New Yorkais sont dos au mur et n’auront pas le droit à l’erreur ce mardi lors du match 5.



NHL / STANLEY CUP 2020



Finales de Conférence



Conférence Est (à Toronto)



Tampa Bay Lightning (2) - New York Islanders (6) : 3-1

Match 1 - Tampa Bay - New York : 8-2

Match 2 - Tampa Bay - New York : 2-1

Match 3 - New York Islanders - Tampa Bay : 5-3

Match 4 - New York Islanders - Tampa Bay : 1-4

Match 5 le mardi 15 septembre

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 17 septembre

Match 7 (si nécessaire) le samedi 19 septembre