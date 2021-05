NHL - Play-offs : Le Lightning à une victoire de la qualification, les Islanders reviennent à hauteur

Le tenant du titre est tout proche du deuxième tour des play-offs NHL. Alors que les Florida Panthers ont réduit l’écart en remportant le match 3, le Tampa Bay Lightning n’est plus qu’à une victoire de la qualification dans cette série. En l’espace de huit minutes, Anthony Cirelli et Yanni Gourde ont donné deux buts d’avance à Tampa, avant que Jonathan Huberdeau ne profite d’une supériorité numérique pour réduire l’écart. Ondrej Palat, en fin de première période, a redonné deux longueurs d’avance au Lightning. Un écart qui a enflé dès l’entame du deuxième tiers-temps avec deux buts en un peu plus d’une minute et demie signés Alex Killorn. Si Carter Verhaeghe a réduit l’écart en supériorité numérique en fin de période, Nikita Kucherov a scellé le sort du match en début de dernière période. Le Tampa Bay Lightning s’impose nettement (6-2) et pourra conclure la série dès ce lundi sur la glace des Florida Panthers.

Les Islanders n’ont pas dit leur dernier mot

Entre les NY Islanders et les Penguins, tout reste à faire ! Si les joueurs de Pittsburgh ont repris l’avantage après le troisième match, le quatrième a offert aux joueurs de « Big Apple » une égalisation à deux victoires partout. Après 20 premières minutes durant lesquelles les deux gardiens ont eu l’avantage, les Islanders ont fait le break en un peu moins de sept minutes. Josh Bailey a débloqué le compteur avant que Ryan Pulock ne donne plus d’air aux New-Yorkais. Les supériorités numériques ont été à l’avantage des Islanders, avec Oliver Wahlstrom puis Jordan Eberle qui, en 24 secondes, ont fait passer l’écart de deux à quatre buts. En fin de match et en infériorité numérique, Zach Aston-Reese a sauvé l’honneur pour les Penguins (4-1), qui devront se reprendre ce lundi pour le deuxième match disputé à New York.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour



Division centrale

Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 1-3

Match 1 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 4-5

Match 2 - Florida Panthers - Tampa Bay Lightning : 1-3

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Florida Panthers : 5-6 (ap)

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Florida Panthers : 6-2

Match 5 : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 24 mai

Match 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 26 mai

Match 7 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 28 mai



Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 2-2

Match 1 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 3-4 (ap)

Match 2 - Pittsburgh Penguins - New York Islanders : 2-1

Match 3 - New York Islanders - Pittsburgh Penguins : 4-5

Match 4 - New York Islanders - Pittsburgh Penguins : 4-1

Match 5 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 24 mai

Match 6 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 26 mai

Match 7 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 28 mai