NHL - Play-offs : La réaction des Panthers

Premiers de la Conférence Est à l'issue de la saison régulière de NHL, les Florida Panthers s'étaient faits surprendre par les Washington Capitals. Durant la nuit de jeudi à vendredi à Sunrise, les Floridiens ont réagi et de quelle manière ! Grâce à des buts d'Aaron Ekblad et d'Aleksander Blakov, ils ont rapidement breaké les visiteurs avant de les laminer en seconde période sur le score final de 5-1. Rien n'a été marqué lors du dernier tiers-temps. Les Panthers égalisent dans cette série. Toujours dans la Conférence Est, New York a également remis les pendules à l'heure contre les Pittsburgh Penguins. Alors que la marque était serrée (3-2), les Rangers ont fait la différence dans l'ultime période avec des réalisations du Russe Artemi Panarin et de Frank Vatrano (5-2).

Colorado prend une option, Dallas égalise

A l'Ouest en revanche, le premier de la saison régulière a fait le break dans sa série contre les Nashville Predators. Néanmoins ce ne fut pas une partie de plaisir comme lors du premier affrontement (7-2). L'Avalanche de Colorado a eu besoin d'une prolongation pour finalement s'imposer 2-1. Le Canadien Cale Makar a délivré les siens dans l'extra-time. Quant aux Stars de Dallas, ils ont égalisé dans leur série les opposant aux Flames de Calgary. Sur la glace des Canadiens, les Texans ont ouvert le score par l'intermédiaire de Joe Pavelski en première période. Puis l'Autrichien Michael Raffl a doublé la mise dans le 3eme tiers-temps, annihilant définitivement les espoirs de prolongation des Flames.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour



Conférence Est

FLORIDA PANTHERS (1) - WASHINGTON CAPITALS (8) : 1-1

Match 1 - Florida Panthers - Washington Capitals : 2-4

Match 2 - Florida Panthers - Washington Capitals : 5-1

Match 3 le samedi 7 mai à Washington

Match 4 le lundi 9 mai à Washington

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Sunrise

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Washington

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Sunrise



NEW YORK RANGERS (4) - PITTSBURGH PENGUINS (7) : 1-1

Match 1 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 3-4 ap

Match 2 - New York Rangers - Pittsburgh Penguins : 5-2

Match 3 le samedi 7 mai à Pittsburgh

Match 4 le lundi 9 mai à Pittsburgh

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à New York

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Pittsburgh

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à New York



Conférence Ouest

COLORADO AVALANCHE (1) - NASHVILLE PREDATORS (8) : 2-0

Match 1 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 7-2

Match 2 - Colorado Avalanche - Nashville Predators : 2-1 ap

Match 3 le samedi 7 mai à Nashville

Match 4 le lundi 9 mai à Nashville

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Denver

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Nashville

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Denver



CALGARY FLAMES (3) - DALLAS STARS (7) : 1-1

Match 1 - Calgary Flames - Dallas Stars : 1-0

Match 2 - Calgary Flames - Dallas Stars : 0-2

Match 3 le samedi 7 mai à Dallas

Match 4 le lundi 9 mai à Dallas

Match 5 (si nécessaire) le mercredi 11 mai à Calgary

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 13 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 15 mai à Calgary