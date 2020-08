NHL - Play-offs : La qualification se rapproche pour Dallas, New York et Las Vegas

Dallas a joué à se faire peur ! Dans le match 4 de leur série face à Colorado, les Stars ont pourtant pris un très bon départ avec, en un peu plus de quatre minutes, trois réalisations signées John Klingberg, Radek Faksa et Jamie Benn, les deux derniers marquant en situation de supériorité numérique. Mais c’était sans compter sur une réaction des joueurs de l’Avalanche dans le deuxième tiers-temps avec Valeri Nichushkin et Cale Makar en supériorité numérique qui ont ramené Colorado à une longueur avant les 20 dernières minutes de jeu. Toutefois, les Texans ont su reprendre le large en 32 secondes. Après un but en supériorité numérique de Roope Hintz, Denis Gurianov a redonné trois longueurs d’avance aux Stars qui n’ont toutefois pas pu se reposer sur leurs lauriers car Valeri Nichushkin y est allé de son doublé trois minutes plus tard. Les joueurs de Colorado ont alors tout tenté mais n’ont pu revenir qu’à une longueur grâce à Vladislav Namestnikov à... quatre secondes de la fin du match. Dallas s’impose d’une courte marge (5-4) mais pourra conclure la série dès le match 5.

Les Islanders font le break



Face aux Philadelphia Flyers, les New York Islanders se sont également rapprochés des finales de Conférence grâce à un troisième succès en quatre matchs. Après 20 premières minutes vierges de toute réalisation, il a fallu attendre un peu moins de sept minutes en deuxième période pour voir Brock Nelson ouvrir le score pour les Islanders. Mais Sean Couturier, un peu plus de cinq minutes plus tard, a remis les deux formations à égalité au score. En milieu de dernier tiers-temps, en l’espace de quatre minutes, les joueurs de New York ont fait tourner le match en leur faveur. Jean-Gabriel Pageau a d’abord redonné l’avantage à sa formation avant que Brock Nelson ne signe son doublé pour permettre aux Islanders de voir venir pour les neuf dernières minutes du match. Les Flyers ont poussé mais n’ont pu revenir qu’à une longueur grâce à Ivan Provorov à 65 secondes du buzzer. Un effort trop tardif pour espérer arracher une prolongation. Philadelphia s’incline (3-2) et n’a plus le droit à l’erreur.

Les Golden Knights se sont arrachés pour l’emporter

NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

Si Las Vegas est désormais à une victoire de la qualification, les joueurs du Nevada le doivent à un dernier tiers-temps tout feu-tout flamme ! Un match face aux Vancouver Canucks qui s’est emballé en milieu de première période avec Max Pacioretty qui a ouvert le score après neuf minutes de jeu mais Elias Petterson lui a répondu moins de deux minutes plus tard, profitant également d’un « power play ». Chandler Stephenson a redonné de l’air aux Golden Knights dans la foulée avant un deuxième tiers-temps plus difficile pour son équipe. En effet, Bo Horvat puis Tyler Toffoli en supériorité numérique ont permis aux Canucks de prendre l’avantage avant les 20 dernières minutes de la rencontre. Mais, en moins de six minutes, les joueurs de Las Vegas ont fait vivre un enfer à ceux de Vancouver. Nate Schmidt, Max Pacioretty puis William Karlsson ont inscrit coup sur coup trois buts pour offrir la victoire aux Golden Knights (3-5), qui n’ont plus besoin que d’un succès pour sceller le sort de la série.Match 1 - Philadelphia -: 0-4Match 2 -- NY Islanders : 4-3 (ap)Match 3 -- Philadelphia : 3-1Match 4 -- Philadelphia : 3-2Match 5 le mardi 1er septembreMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 3 septembreMatch 7 (si nécessaire) le samedi 5 septembreMatch 1 -- Vancouver : 5-0Match 2 - Las Vegas -: 2-5Match 3 - Vancouver -: 0-3Match 4 - Vancouver -: 3-5Antoine Roussel (VAN) : 1 tir, 2 mises en échec en 10 minutesMatch 5 le mardi 1er septembreMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 3 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 4 septembreMatch 1 - Colorado -: 3-5Match 2 - Colorado -: 2-5Match 3 - Dallas -: 4-6Match 4 -- Colorado : 3-5Pierre-Edouard Bellemare (COL) : 1 tir, 1 mise en échec, 1 contre en 12 minutesMatch 5 le lundi 31 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 2 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 4 septembre