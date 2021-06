NHL - Play-offs : Deux sur deux pour Tampa Bay face à Carolina

Le tenant du titre est survolté ! Après avoir dominé d’une courte tête les Carolina Hurricanes sur leur glace à l’occasion du premier match de la série du deuxième tour des play-offs NHL, le Tampa Bay Lightning a remis ça ! Pourtant, la première période a vu les deux gardiens, Andrei Vasilevskiy pour les Floridiens et Alex Nedeljkovic pour les joueurs de la Caroline, rester infranchissables. Il aura fallu attendre sept minutes dans la deuxième période pour voir Alex Killorn, parfaitement servi par Steven Stamkos, débloquer la situation en ouvrant le score. S’ils ont ensuite insisté pour faire le break, les joueurs du Lightning n’ont toutefois pas su trouver de nouveau la faille. Ce deuxième but, c’est huit minutes après avoir démarré la troisième période qu’il est venu.

Les Hurricanes ont trop tardé à réagir

Parfaitement décalé par Victor Hedman et Erik Cernak, Anthony Cirelli est allé tromper Alex Nedeljkovic pour la deuxième fois de la soirée. Appliqués en défense, les joueurs du Lightning ont tenu en respect leurs adversaires. Mais ces derniers, à force de pousser, ont fini par ouvrir une brèche dans la défense floridienne. Sur une action initiée par Jordan Staal et Teuvo Teravainen, Andrei Svechnikov a réduit l’écart avec 90 secondes encore à jouer dans la rencontre. Les Hurricanes ont ensuite fait le siège du but d’Andrei Vasilevskiy mais ce dernier ne s’est pas incliné une deuxième fois. Le Tampa Bay Lightning s’impose une deuxième fois dans cette série (1-2) et fait le break avant deux matchs sur sa glace, qui pourraient être décisifs.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2021

2eme tour



Division centrale



Carolina Hurricanes (1) - Tampa Bay Lightning (3) : 0-2

Match 1 - Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 2 - Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning : 1-2

Match 3 : Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes le 3 juin

Match 4 : Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes le 5 juin

Match 5 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning le 8 juin

Match 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes le 10 juin

Match 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning le 12 juin