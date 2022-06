NHL - Play-offs : Deux sur deux pour Colorado face à Edmonton

That's now 10 goals in these #StanleyCup Playoffs for Nathan MacKinnon and a Game 2 victory for the @Avalanche!! 🏔️ pic.twitter.com/41pU3kZwFq

L’Avalanche sans pitié pour les Oilers

HOCKEY SUR GLACE - NHL / FINALES DE CONFERENCE

COLORADO AVALANCHE (1) - EDMONTON OILERS (5) : 2-0

Deux matchs à domicile et deux victoires pour l’Avalanche ! Après un premier match spectaculaire et riche en buts, la franchise du Colorado a fait le break dans la finale de Conférence l’opposant à Edmonton. Une rencontre qui a toutefois peiné à trouver son rythme. Malgré toute la bonne volonté des deux attaques, autant Mike Smith pour les Oilers que Pavel Francouz pour l’Avalanche ont gardé leurs cages respectives inviolées pendant les 20 premières minutes de ce Match 2. La donne a radicalement changé dès l’entame de la deuxième période. En l’espace de trois minutes, Colorado a mis un énorme coup sur la tête des joueurs d’Edmonton avec trois buts quasiment coup sur coup. C’est Artturi Lehkonen qui a ouvert les hostilités sur une action initiée par Nazem Kadri et Mikko Rantanen. De buteur, le Finlandais est devenu passeur à peine quinze secondes plus tard.Sur une offensive dont Nazem Kadri était également à l’origine, Josh Manson n’a pas laissé la moindre chance à Mike Smith. Le public de la Ball Arena de Denver n’a pas dû attendre plus de deux minutes pour voir son équipe corser un peu plus l’addition. Avec une nouvelle fois Nazem Kadri à la manœuvre, aux côtés de Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen a envoyé une troisième fois le gardien des Oilers chercher le palet au fond de ses filets. Sonnés, les Oilers ont serré les rangs pour ne pas sombrer avant la fin de cette deuxième période. Ce n’est qu’à cinq minutes du terme de la rencontre, sur une supériorité numérique liée à une brutalité d’Evander Kane sur Cale Makar, que Nathan MacKinnon a creusé l’écart sur une passe de ce dernier. Avec cette nette victoire (4-0), l’Avalanche fait le break dans la série avant deux rencontres sur la glace des Oilers.Du 30 mai au 13 juin 2022Match 1 -- Edmonton Oilers : 8-6Match 2 -- Edmonton Oilers : 4-0Match 3 le samedi 4 juin à EdmontonMatch 4 le lundi 6 juin à EdmontonMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 8 juin à DenverMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 10 juin à EdmontonMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 12 juin à Denver