NHL - Play-offs : Colorado à un match de la finale

HOCKEY SUR GLACE - NHL / FINALES DE CONFERENCE

COLORADO AVALANCHE (1) - EDMONTON OILERS (5) : 3-0

Le leader au terme de la saison régulière, dans la Conférence Ouest, impressionne toujours autant. En déplacement la nuit dernière au Rogers Place d'Edmonton,qui lui est promise. Cependant, ce succès s'est dessiné dans le 3eme tiers-temps où les visiteurs ont converti deux occasions pour successivement reprendre l'avantage, puis se détacher grâce aux buts de J.T. Compher et du Finlandais Mikki Rantanen.Auparavant, Connor McDavid avait ouvert le score en faveur des locaux en première période. Mais le Russe Valeri Nichushkin avait par la suite trouvé le chemin des filets à deux reprises, en première et en seconde manche, pour faire pencher la balance du côté de Colorado (1-2). Loin d'être abattus, les Oilers se sont battus devant leur public pour arracher l'égalisation à 2-2 par l'intermédiaire de Ryan McLeod. Insuffisant toutefois., contre ce même adversaire, pour demeurer en vie dans cette série et l'empêcher de rallier la finale de la Stanley Cup.Du 30 mai au 13 juin 2022Match 1 -- Edmonton Oilers : 8-6Match 2 -- Edmonton Oilers : 4-0Match 3 - Edmonton Oilers -: 2-4Match 4 le lundi 6 juin à EdmontonMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 8 juin à DenverMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 10 juin à EdmontonMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 12 juin à Denver