NHL (play-offs) : C'est fini pour Roussel et Bellemare

C'est sans nos deux joueurs français encore en lice que se déroulera la suite de ces play-offs de NHL des plus passionnants. Pierre-Edouard Bellemare avec le Colorado Avalanche comme Antoine Roussel avec les Vancouver Canucks avaient arraché le droit de disputer tous deux un match 7 après avoir été mené 2-0 puis 3-1 dans la série.

Malheureusement pour nos deux représentants, qui ne se retrouveront donc pas en finale de la Conférence Ouest, le dernier mot est revenu vendredi sur la glace d'Edmonton à Dallas et à Las Vegas dans les deux demi-finales à l'Ouest. Entre les Canucks et les Golden Knights, le score (3-0) peut laisser penser qu'il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Pourtant, si Las Vegas l'a bien emporté nettement face à Roussel (6 minutes de jeu, une charge) et ses coéquipiers, il a dû attendre les tous derniers instants pour prendre le large, les trois buts de cette rencontre ayant été marqués entre la 13eme et la dernière minute de la troisième période, par Theodore, Tuch et Stastny.

Kiviranta douche l'Avalanche

What a moment for Joel Kiviranta and the @DallasStars.#Game7 ✅

OT win ✅

Hat trick ✅

Advance to the Western Conference Final ✅

The #StanleyCup Playoffs are something else! pic.twitter.com/mqvuigO8Sa



— NHL (@NHL) September 4, 2020

NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour

Conférence Ouest (à Edmonton)

Pour les Stars, il a fallu patienter encore davantage, puisque, qui n'avaient plus atteint la finale de la conférence depuis 2008. Un dénouement qui restera longtemps en travers de la gorge de Bellemare (14 minutes de jeu, 2 tirs, 4 charges et un tir adverse bloqué) et de l'Avalanche. Grâce à des buts de Namestnikov, Burakovsky et Kadri, la franchise du Colorado a en effet mené trois fois dans cette partie sans jamais parvenir à décrocher son adversaire, qui avait, certes, donné le ton en trouvant la faille (par Radulov) dès la 2eme minute de jeu. Il était dit que Dallas aurait également le mot de la fin.Match 1 -- Vancouver : 5-0Match 2 - Las Vegas -: 2-5Match 3 - Vancouver -: 0-3Match 4 - Vancouver -: 3-5Match 5 - Las Vegas -: 1-2Match 6 -- Las Vegas : 4-0Match 7 -- Vancouver : 3-0Match 1 - Colorado -: 3-5Match 2 - Colorado -: 2-5Match 3 - Dallas -: 4-6Match 4 -- Colorado : 5-4Match 5 -- Dallas : 6-3Match 6 - Dallas -: 1-4Match 7 - Colorado - Dallas : 4-5 (ap)