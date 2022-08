NHL : Paris pourrait prochainement accueillir un match de pré-saison

La NHL serait-elle prête à suivre la voie tracée par la NBA. Alors que la ligue nord-américaine de basketball a organisé un premier match de saison régulière à Paris en 2020 et va récidiver le 19 janvier prochain avec un duel entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls, celle de hockey sur glace reste timide quant à ses sorties loin de son territoire. Toutefois, après une première expérience à Londres au début de la saison 2007-2008, la NHL semble prête à conquérir à nouveau le monde. En effet, en pleine tournée médiatique en Europe, la ligue nord-américaine de hockey sur glace a fait étape à Paris, avec Pierre-Edouard Bellemare en vedette, afin de promouvoir ses activités. Egalement du voyage, le commissaire-adjoint Bill Daly a admis qu’il n’était pas tabou d’envisager l’organisation de matchs sur le Vieux Continent et plus particulièrement à Paris.

La NHL ne ferme pas la porte à Paris



Affirmant que « l’économie est excellente ici à Paris », le responsable de la NHL a confié que cela pourrait commencer par des matchs non-officiels. « Ce serait génial que des équipes puissent s'affronter éventuellement, a déclaré Bill Daly dans des propos recueillis par le site officiel de la ligue. Ce serait probablement un match de présaison au début, mais c'est sur le radar, un radar qui voit à long terme. » Invité à s’exprimer sur le sujet, Pierre-Edouard Bellemare ne doute pas qu’une telle initiative serait couronnée de succès. « La salle serait probablement pleine. Les gens achèteraient leurs billets à l'avance parce que même si le hockey n'est pas immensément populaire, ça permettrait de mettre le sport en vedette en France. Au final, ce que je fais, ce qu’Antoine Roussel ou Alexandre Texier font, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est possible d'atteindre la NHL. C'est possible de réaliser son rêve. » Il faudra toutefois du temps pour que cela se concrétise.