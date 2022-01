NHL : Neuf nouveaux reports actés, 90 au total

SCHEDULE UPDATE: The @NHL announced today that eight additional games will be rescheduled for dates later in the season.

Details: https://t.co/8EuE4xfrpV pic.twitter.com/B2Y1Ra5Gyw



— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 31, 2021

Les joueurs de NHL n’iront pas aux JO de Pékin

Les Etats-Unis souffrent du rebond épidémique. Les dernières décisions prises par la NHL, championnat nord-américain de hockey sur glace, viennent le confirmer un peu plus. Vendredi soir, neuf nouveaux reports ont été officialisés, portant à 90 le nombre de matchs qui ont été remis à plus tard en raison du Covid-19.. Les New York Islanders voient ainsi quatre rencontres de leur calendrier être décalées : leurs déplacements successifs à Vancouver (6 janvier), Edmonton (9 janvier) et Calgary (12 janvier) mais également leur match programmé mercredi 5 janvier à Seattle. Ce voyage dans le nord-ouest du pays fait les frais des trois reports au Canada.Le Minnesota Wild ne se déplacera ni à Ottawa ce lundi, ni à Edmonton le 13 janvier. Deux reports sont également à attribuer aux Vegas Golden Knights qui devaient se rendre coup sur coup à Edmonton (15 janvier) et Calgary (16 janvier). La dernière rencontre décalée est le duel 100% canadien entre Winnipeg et Edmonton, initialement programmé le 16 janvier. Le Covid-19 a déjà contraint la NHL à avancer de deux jours la trêve de Noël.(4-20 février) - ce fut déjà le cas lors de la dernière édition à Pyeongchang pour d’autres raisons - avec leur sélection respective.. La NHL espère que le gouvernement canadien assouplira ses restrictions de rassemblement pour pouvoir rattraper plus tard dans la saison ses matchs prévus hors des frontières américaines.