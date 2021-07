NHL : Montréal reste en vie

Tampa Bay devra patienter avant de pouvoir peut-être soulever la Coupe Stanley pour la deuxième année de suite et devenir la première équipe depuis Pittsburgh en 2017 à parvenir à conserver son trophée de champion de NHL. A une victoire d'un deuxième sacre de rang après le match 3, remporté presque aussi facilement (6-3) que les deux premiers par les Floridiens, sur la glace de Montréal, le Lightning a subi un coup d'arrêt lundi lors de la deuxième rencontre programmée dans la patinoire des Canadiens. Au bord du gouffre, ces derniers ont en effet évité une quatrième défaite synonyme de nouveau titre pour leurs adversaires. Les Québécois, menés 3-0 après les trois premières rencontres, se sont imposés 3-2 après prolongation, lundi soir dans le match 4. Une première victoire qui leur permet de rester en vie et de reprendre espoir, même si le chemin semble encore très long, et ce alors que le calendrier de cette finale leur a réservé un nouveau déplacement mercredi soir en Floride, où le Lightning fera tout pour s'éviter un match 6 au Canada et aura la possibilité de terminer le travail une nouvelle fois, mais devant son public cette fois.

La maire de Tampa Bay voulait un match 5 en Floride, elle a été entendue

Lundi soir déjà, le vainqueur sortant a tout donné pour ne pas à revenir une cinquième fois sur la glace. Goodrow et Maroon ont ainsi répondu aux deux buts d'Anderson et Romanov, qui avaient à chaque fois permis aux Canadiens de mener les débats. Tampa Bay s'est arrêté là, la faute dans la cage de Montréal à un Carey Price euphorique (32 arrêts). Et, en prolongation, Anderson a jailli pour offrir aux siens leur premier succès dans cette finale. Une victoire qui a dû paradoxalement réjouir la maire de... Tampa Bay, qui rêvait de revoir le Lightning une dernière fois à la maison, pour célébrer son deuxième titre en deux ans à domicile. C'est chose faite. Au Lightning maintenant d'aller dans le sens de la magistrate.



NHL / PLAY-OFFS 2021



Finale



Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens : 3-1

Match 1 - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens : 5-1

Match 2 - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens : 3-1

Match 3 - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning : 3-6

Match 4 - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning : 3-2 (ap)

Match 5, le 7 juillet - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 6 juillet

Match 6 (si nécessaire) - Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning le 8 juillet

Match 7 (si nécessaire) - Tampa Bay Lightning - Montréal Canadiens le 10 juillet