NHL : Montréal de retour en finale, 28 ans après !

Lehkonen délivre les Canadiens



Une soirée que l’on n’oubliera jamais.

A night we'll never forget.#GoHabsGo pic.twitter.com/VCPQePWKhf



— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 25, 2021

NHL / PLAY-OFFS 2021

Demi-finales

Tampa Bay Lightning - New York Islanders : 3-3

Las Vegas Golden Knights - Montréal Canadiens : 2-4 >>> MONTREAL QUALIFIE

Le paradoxe est presque vertigineux.Comme lors du match 3, les Québécois se sont imposés 3-2 après prolongation, validant cette fois du même coup leur billet pour la finale.Là aussi un sacré paradoxe.Ce qui n'a pas empêché les "Habs" d'éjecter tour à tour de leur route Toronto (4-3), Winnipeg, sur un coup de balai (4-0) et les Golden Knights (4-2), grands favoris à la succession éventuelle du Tampa Bay Lightning. En finale, ces Canadiens auxquels(1”39), faisant du même coup exploser une patinoire aux allures de cocotte-minute,A condition pour les Floridiens, contraints mercredi par les Islanders à disputer un match 7, aient le dernier mot vendredi face aux New Yorkais.Match 1 - Tampa Bay Lightning -: 1-2Match 2 -- New York Islanders : 4-2Match 3 - New York Islanders -: 1-2Match 4 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 5 -- New York Islanders : 8-0Match 6 :- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 7 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - New York Islanders le 25 juinMatch 1 -- Montréal Canadiens : 4-1Match 2 - Las Vegas Golden Knights -: 2-3Match 3 -- Las Vegas Golden Knights : 3-2 apMatch 4 - Montréal Canadiens -: 1-2 apMatch 5 - Las Vegas Golden Knights -: 1-4Match 6 :- Las Vegas Golden Knights : 3-2 (ap)