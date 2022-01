NHL : Montréal à l'arrêt jusqu'au 6 janvier

Les Canadiens et le Rocket de Laval suspendent leurs activités par mesure préventive jusqu'au 6 janvier inclusivement. https://t.co/uK5ObCOEWq

Les quatre prochains matchs de Montréal reportés

La NHL est plus que jamais confrontée à la nouvelle vague ravageuse du coronavirus, qui a entrainé. Les équipes canadiennes, qui voient leurs villes mettre en place des restrictions sanitaires, sont les plus touchées. En effet, huit des neuf dernières rencontres reportées par l’instance devaient se tenir sur les glaces canadiennes. Depuis quelques heures, la situation a encore évolué, dans le mauvais sens., qui comprend également l’entraineur des gardiens Eric Raymond,. Pour cette raison,« Avec tous les nouveaux cas qui surviennent quotidiennement et pour la santé de tous nos joueurs et membres du personnel, nous pensons qu'une pause des activités est nécessaire à ce stade-ci.», explique Jeff Gorton, le vice-président des opérations hockey des Canadiens, dans un communiqué. Cette « mesure préventive » n’impacte pas le calendrier de l’équipe dirigée par Dominique Ducharme. Ses quatre prochains matchs, initialement programmés les 5, 7, 9 et 11 janvier sur la glace de son Centre Bell, respectivement face à Washington, Toronto, Buffalo et Columbus, ont déjà été reportés. Les Canadiens ne rejoueront pas avant le 13 janvier. Date à laquelle ils doivent se déplacer à Boston. Ils restent sur trois défaites. La dernière en date remonte à samedi, premier jour de l'année, chez les Florida Panthers sur un score lourd (5-2).