NHL : La fin de saison au Canada ?

Avec 104 204 cas de coronavirus et 8591 décès, le Canada est moins touché par la pandémie de coronavirus que les Etats-Unis, qui ont 130 196 morts et plus de 2,7 millions de cas à déplorer. C’est sans doute pour cette raison que les dirigeants de la NHL devraient choisir deux villes canadiennes pour la « bulle » dans laquelle se terminera la saison, arrêtée depuis le 12 mars. En effet, alors que Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/Saint Paul, Pittsburgh, Toronto et Vancouver étaient candidates pour accueillir les play-offs NFL fin mai, et que Las Vegas, Chicago, Toronto et Edmonton figuraient dans la dernière liste, ce sont finalement les deux villes canadiennes qui auraient passé le cut final, selon divers sites spécialisés. Edmonton (qui a vu 154 habitants perdre la vie à cause du coronavirus) devrait donc recevoir les play-offs de la Conférence Ouest, et Toronto (1090 décès) ceux de la Conférence Est.

Reprise de la saison fin juillet ?

Le 26 mai dernier, la NHL avait officialisé que la saison reprendrait si les conditions sanitaires le permettaient, avec 24 équipes qualifiées pour les play-offs. Les quatre premiers de chaque conférence (Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia à l’Est, le champion en titre St-Louis, Colorado, Las Vegas et Dallas à l’Ouest) accéderont directement au premier tour, pendant que les formations classées entre la cinquième et la douzième place disputeront un tour préliminaire au meilleur des cinq matchs. Une fois le tableau final établi, les rencontres retrouveront leur format habituel au meilleur des sept matchs.Ils participeront tous les trois à ces play-offs un peu spéciaux de 2020. Les camps d’entraînements devraient débuter le 10 juillet, et la compétition fin juillet ou début août.