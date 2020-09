NHL (Coupe Stanley) : Dallas démarre fort !

Khudobin en état de grâce dans sa cage



NHL / STANLEY CUP 2020

Finale (à Edmonton)

Dallas sur les chapeaux de roue ! Les Stars ont démarré très fort la finale de la Coupe Stanley.Pourtant loin d'être favori, Dallas a surtout donné une leçon de réalisme à son adversaire lors de ce premier match. Car le score est loin de refléter la physionomie de la partie. Malheureusement pour le Lightning, s'il a dominé les débats la plupart du temps et tenté beaucoup plus souvent sa chance que les Stars (36 tirs, contre pratiquement moitié moins pour Dallas : 20),Joel Hanley a même fait pratiquement mouche sur l'une des premières tentatives de son équipe samedi soir. Ce qui a permis à Dallas de prendre les devants après à peine plus de cinq minutes de jeu dans la première période.Sept minutes plus tard, Yanni Gourde, avec beaucoup de réussite, a remis les deux équipes à égalité, donnant alors l'impression qu'en recollant aussi rapidement, Tampa Bay était enfin entré dans le match et allait prendre le large. Mais c'était sans savoir queEt tandis que le gardien russe multipliait les prouesses dans sa cage, notamment dans le dernier tiers-temps (22 arrêts sur ses 35 sur cette seule période),Jamie Oleksiak dans la deuxième période, a d'abord redonné l'avantage aux siens. Joel Kiviranta puis Jason Dickinson, à la dernière minute dans le but vide, lui ont emboîté le pas pour créer la première sensation de cette finale de la Coupe Stanley.Match 1 - Tampa Bay -: 1-4Match 2 le lundi 21 septembreMatch 3 le mercredi 23 septembreMatch 4 le vendredi 25 septembreMatch 5 (si nécessaire) le samedi 26 septembreMatch 6 (si nécessaire) le lundi 28 septembreMatch 7 (si nécessaire) le mercredi 30 septembre)