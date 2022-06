NHL : Colorado sacré pour la troisième fois

Et de trois pour Colorado. Déjà sacré à deux reprises, en 1996 et 2001, l'Avalanche a décroché dimanche son troisième titre dans l'histoire, vingt-et-un ans après sa dernière victoire en finale de la Coupe Stanley. Les joueurs de Jared Bednar, devenu à cette occasion le premier coach à s'imposer dans trois championnats différents, ont fait chuter dimanche le double vainqueur sortant Tampa Bay après leur quatrième succès de la série (2-1), sur la glace du Lightning. Toujours invaincu en finale (trois apparitions, trois titres), Colorado a toutefois été un temps virtuellement poussé à un match 7. Dimanche, le Lightning a en effet pris les devants en ouvrant le sore sur un but Stamkos après moins de quatre minutes dans la première période.





De quoi continuer de rêver à un premier titre de champion pour le Français Pierre-Edouard Bellemare et pour Tampa Bay au premier Three-Peat (trois sacres de suite) en sport américain depuis celui des Lakers en NBA au début des années 2000. Un rêve à deux têtes qui s'est définitivement envolé dans la deuxième période. L'Avalanche a en effet inversé la situation grâce à MacKinnon puis Lehkonen sur une assist de ce même MacKinnon. Deux buts synonyme de trophée pour la franchise du Colorado, qui attendait d'inscrire de nouveau son nom au palmarès depuis vingt-et-un ans. C'est désormais chose faite. Fin de règne en revanche pour Tampa Bay, tandis que le premier titre de Bellemare, déjà battu en finale, en 2018 avec Las Vegas contre Washington, attendra au moins une saison de plus.



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Finale de Coupe Stanley



COLORADO AVALANCHE (1) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 4-2 >>> COLORADO AVALANCHE CHAMPION

Match 1 - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning : 4-3 (ap)

Match 2 - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning : 7-0

Match 3 - Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche : 6-2

Match 4 - Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche : 2-3 (ap)

Match 5 - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning : 2-3

Match 6 - Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche : 1-2