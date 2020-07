NHL – Chicago : Les Blackhawks ne veulent pas changer de nom

En cette période de pandémie de coronavirus où tous les sports collectifs américains sont à l’arrêt (mais plus pour très longtemps), la polémique a enflé autour du nom de certaines franchises, dans un contexte de lutte contre le racisme et les inégalités sociales, symbolisé par le mouvement Black Lives Matter. Ainsi, la franchise NFL des Washington Redskins a fait savoir qu’elle réfléchissait à un changement de nom, tout comme les Cleveland Indians en baseball. En revanche, pas question de changer de nom pour la franchise NHL de Chicago, les Blackhawks. Ce nom fait référence à Black Hawk, un chef amérindien de la tribu Sauk et Fox né dans l’Illinois en 1767, et la franchise y tient.

"Nous célébrons l’héritage de Black Hawk"



"Le leadership et la vie de Black Hawk ont inspiré des générations d’Amérindiens, d’anciens combattants et le public. Nous célébrons l’héritage de Black Hawk en offrant des exemples respectueux de la culture, de la tradition et de la contribution des Amérindiens en offrant un programme pour un dialogue sincère avec les groupes amérindiens locaux et nationaux. Alors que la popularité de l’équipe a augmenté au cours de la dernière décennie, notre programme et notre travail pour ces organisations importantes ont emboîté le pas. Nous sommes conscients qu’il y a une mince ligne entre le respect et le manque de respect et nous félicitons les autres équipes pour leur volonté d’aborder ce sujet. Nous souhaitons continuer à placer la barre encore plus haut pour augmenter les connaissances au sujet de Black Hawk et l’importance de la contribution des Amérindiens », a écrit la franchise dans un communiqué.

Six titres de champion pour les Blackhawks

Créés en 1926, les Chicago Blackhawks ont remporté six titres de champion, en 1934, 1938, 1961, 2010 (avec le gardien français Cristobal Huet, unique tricolore à avoir remporté la Coupe Stanley), 2013 et 2015.Les Blackhawks disputeront les play-offs à partir du mois d’août dans la « bulle » d’Edmonton, avec un premier match contre l’équipe locale, les Oilers.