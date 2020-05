La NHL va prendre son temps

Et si la saison prochaine de NHL débutait en décembre 2020 et non pas en octobre ? C’est un scénario qui n’est pas impossible, selon le commissionnaire de la plus grande Ligue de hockey sur glace du monde, Gary Bettman. Alors que la saison actuelle est interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, avec encore une douzaine de matchs de saison régulière à jouer pour chaque équipe puis les play-offs, il n’est pas contre le fait d’attendre longtemps avant de pouvoir reprendre, quitte à faire démarrer la saison prochaine en retard.

Une reprise en décembre à l'étude

« Nous avons une grande flexibilité concernant la date de reprise de la prochaine saison. Il n'y a pas de baguette magique qui nous permette de démarrer en octobre comme nous le faisons habituellement. Si nous devons commencer en novembre ou décembre, c'est quelque chose qui sera à l'étude. Nous allons essayer d'avoir de bons jugements, prudents. Ce n'est pas une course pour être le premier à revenir », a déclaré Bettman sur le site NHL Network. Alors que les joueurs sont actuellement confinés sans possibilité de s’entraîner, la NHL espère qu’ils pourront reprendre le chemin des centres d’entraînement par petits groupes durant la deuxième quinzaine de mai.