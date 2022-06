Hockey sur glace : Un Français en finale NHL !

Bellemare pour succéder à Huet ?



HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finales de Conférence

NEW YORK RANGERS (4) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-4 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

Ce sera donc Colorado - Tampa Bay ! L'Avalanche et le Lightning s'affronteront en finale de la Coupe Stanley cette année pour tenter d'aller décrocher le titre NHL. Alors que Colorado est qualifié depuis cinq jours, après avoir "sweepé" Edmonton, Tampa Bay, double champion en titre, a attendu le sixième match pour conclure sa série face aux New York Rangers.Devant les 19 092 fans de l'Amalie Arena, le Lightning a attendu les dernières minutes pour faire la différence.Après un premier tiers-temps sans but, Steven Stamkos a ouvert le score à la 31eme pour Tampa Bay. Mais les Rangers sont parvenus à égaliser à la 54eme par Frank Vatrano, en supériorité numérique après l'exclusion pour deux minutes de ce même Stamkos.Après 2004, 2020 et 2021, Tampa Bay va viser sa quatrième Coupe Stanley à partir de mercredi, mais c'est bien l'Avalanche, meilleure en saison régulière, qui aura l'avantage de la glace pour viser une troisième Stanley Cup après 1996 et 2001. En saison régulière, justement, la franchise basée à Denver avait remporté les deux confrontations : 3-4 aux tirs au but à Tampa Bay en octobre et 3-2 à domicile en février. Après Cristobal Huet en 2010 avec Chicago, un autre Français peut donc devenir champion NHL. Il s'agit de Pierre-Edouard Bellemare, l'attaquant du Lightning !Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 6-2Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 3 -- New York Rangers : 3-2Match 4 -- New York Rangers : 4-1Match 5 - New York Rangers -: 1-3Match 6 -- New York Rangers : 2-1