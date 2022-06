Hockey sur glace - NHL : Tampa Bay égalise, Bellemare passeur

Patty opens the scoring!! 🙌 pic.twitter.com/NfR1gPi447

Match 5 jeudi au Madison Square Garden

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finales de Conférence

NEW YORK RANGERS (4) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-2

Alors que Colorado s'est tranquillement qualifié pour sa troisième finale de Stanley Cup lundi en "sweepant" Edmonton en finale de la Conférence Ouest, la lutte fait rage à l'Est ! Tampa Bay, double champion NHL en titre et cinquième de la saison régulière, a égalisé à 2-2 contre les New York Rangers, quatrièmes, en l'emportant sur le score de 4-1 en Floride.Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans cette rencontre. Tampa Bay a remporté les deux premiers tiers-temps 1-0, avec un but de Maroon (3eme) sur une passe du Français Pierre-Edouard Bellemare, puis un but de Kucherov (34eme). Stamkos, à la 45eme, a corsé l'addition, et le but de Panarin à moins de quatre minutes de la fin pour les Rangers s'est avéré anecdotique (3-1), d'autant que Palat a scellé la victoire floridienne en marquant dans le but vide à neuf secondes du buzzer final. Les gardiens russes Vasilevskiy et Shesterkin terminent avec respectivement 33 arrêts pour Tampa Bay et 26 pour New York.« Je ne me soucie pas que le Lightning soit meilleur d'un match à l'autre, a commenté le coach des Rangers Gérard Gallant.Nous avons été très bons dans notre patinoire et ils ont été très bons dans la leur. » New York a l'avantage du terrain dans cette série et a encore deux matchs au Madison Square Garden à disputer au maximum. Le prochain jeudi, et les Rangers ont tout intérêt à se montrer intraitables devant leurs fans.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 6-2Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 3 -- New York Rangers : 3-2Match 4 -- New York Rangers : 4-1Match 5 le jeudi 9 juin à New YorkMatch 6 le samedi 11 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le lundi 13 juin à New York