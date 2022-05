Hockey sur glace - NHL : Tampa Bay, Edmonton et Carolina au deuxième tour

Carolina a souffert jusqu'au bout, Edmonton n'a pas trop tremblé

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022



Premier tour

CAROLINA HURRICANES (2) - BOSTON BRUINS (6) : 4-3 >>> CAROLINA QUALIFIE

TORONTO MAPLE LEAFS (3) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 3-4 >>> TAMPA BAY QUALIFIE

EDMONTON OILERS (5) - LOS ANGELES KINGS (6) : 4-3 >>> EDMONTON QUALIFIE

C'est un week-end de folie en NHL, avec pas moins de cinq Matchs 7 du premier tour des play-offs au menu. Florida, Colorado et St-Louis ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de Conférence assez rapidement, mais pour les autres, c'est plus compliqué. A commencer par le double champion en titre, Tampa Bay, qui a dû s'arracher pour décrocher son billet pour le tour suivant, en l'emportant 2-1 à Toronto dans le dernier match.. Toronto s'arrête donc au premier tour pour la deuxième année de suite, alors que le Lightning, avec son Français Pierre-Edouard Bellemare (14 minutes de jeu ce samedi, un tir au but), poursuit sa route et affrontera le premier de la saison régulière, Florida.Toujours à l'Est, Carolina, 2eme, est parvenu à conclure sa série contre Boston, 6eme, en remportant le dernier match sur le score de 3-2. Les Hurricanes menaient 2-0 en début de deuxième tiers grâce à Teuvo Teravainen et Max Domi, mais les Bruins ont réagi par Jake DeBrusk, avant que Domi ne redonne deux buts d'avance à Carolina à la demi-heure de jeu.Les Hurricanes disputeront leur deuxième tour face aux NY Rangers ou à Pittsburgh, alors que Boston est éliminé dès le premier tour pour la première fois depuis 2017. Enfin, dans la Conférence Ouest, Edmonton s'est également qualifié pour le deuxième tour, en faisant respecter la hiérarchie face à Los Angeles. Cinquièmes de la saison régulière, les Oilers ont remporté le Match 7 2-0 face aux Kings, sixièmes, grâce à des buts de Cody Ceci (34eme) et Connor McDavid (57eme), le meilleur marqueur de ces play-offs (4 buts, 10 passes). Voilà la franchise canadienne au deuxième tour pour la première fois depuis cinq ans (contre Calgary ou Dallas). Un deuxième tour que Los Angeles n'a plus connu depuis son sacre de 2014.Match 1 -- Boston Bruins : 5-1Match 2 -- Boston Bruins : 5-2Match 3 -- Carolina Hurricanes : 4-2Match 4 -- Carolina Hurricanes : 5-2Match 5 -- Boston Bruins : 5-1Match 6 -- Carolina Hurricanes : 5-2Match 7 -- Boston Bruins : 3-2Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 5-0Match 2 - Toronto Maple Leafs -: 3-5Match 3 - Tampa Bay Lightning -: 2-5Match 4 -- Toronto Maple Leafs : 7-3Match 5 -- Tampa Bay Lightning : 4-3Match 6 -- Toronto Maple Leafs : 4-3 apMatch 7 - Toronto Maple Leafs -: 1-2Match 1 - Edmonton Oilers -: 3-4Match 2 -- Los Angeles Kings : 6-0Match 3 - Los Angeles Kings -: 2-8Match 4 -- Edmonton Oilers : 4-0Match 5 - Edmonton Oilers -: 4-5 apMatch 6 - Los Angeles Kings -: 2-4Match 7 -- Los Angeles Kings : 2-0