Hockey sur glace - NHL - Plays-offs : Tampa Bay tombe à domicile, Montréal débute bien

Pittsbugh prend les devants

Las Vegas renverse Minnesota

NHL / PLAY-OFFS 2021

1er tour

Division centrale



Florida Panthers (2) - Tampa Bay Lightning (3) : 1-2

Division est

Pittsburgh Penguins (1) - New York Islanders (4) : 2-1

Division nord

Toronto Maple Leafs (1) - Montreal Canadiens (4) : 0-1

Division ouest



Las Vegas Golden Knights (2) - Minnesota Wild (3) : 2-1

Première défaite pour Tampa Bay dans ces play-offs 2021 ! Le champion en titre était allé s'imposer deux fois chez son voisin Florida lors des deux premiers matchs, mais le Lightning s'est incliné pour sa première rencontre à domicile, qui s'est avérée très spectaculaire. Les Panthers l'ont en effet emporté sur le score de 6-5 après prolongation ! Les joueurs de Miami menaient 2-0 après seulement huit minutes de jeu grâce à Sam Bennett et Radko Gudas,Mais Tampa s'est parfaitement repris dans le dernier tiers en décrochant la prolongation grâce à Patric Hornqvist et Gustav Forsling (5-5). Tout s'est donc joué dans l'overtime où Ryan Lomberg a offert sa première victoire aux Panthers dans cette série en marquant après 5'56. Florida revient donc à 1-2, avant un nouveau match à Tampa Bay samedi.Dans la division centrale, Pittsburgh, qui avait gagné et perdu un match à domicile contre les New York Islanders pour débuter la série, est allé s'imposer 5-4 à Big Apple pour désormais mener 2-1 dans ce premier tour. Les Penguins menaient 3-1 à la fin du deuxième tiers grâce à Kris Letang (3eme), Jeff Carter (34eme) et Jason Zucker (39eme) contre un but de Scott Mayfield (32eme).Puis Carter (48eme) et Clutterbuck (55eme) ont marqué leur deuxième but de la soirée pour porter le score à 4-4, avant que Brandon Tanev ne donne la victoire à Pittsburgh à 3'36 de la fin. New York accueillera le Match 4 samedi.A l'Ouest, Las Vegas mène désormais 2-1 dans sa série contre Minnesota, après son succès 5-2 sur la glace du Wild. C'est pourtant Minnesota qui a le plus mieux débuté cette rencontre en menant 2-0 après neuf minutes de jeu grâce à Ryan Hartman et Joel Eriksson. Mais les Golden Knights ont ensuite marqué cinq buts de suite pour remporter ce match, grâce à Mark Stone (29eme, 60eme), Patrick Brown (36eme), Reilly Smith (38eme) et William Karlsson (58eme). Les deux équipes s'affronteront de nouveau à St Paul samedi dans le Match 4.Josh Anderson a ouvert le score pour Montréal à la 13eme, puis William Nylander a égalisé à la 25eme, avant que Paul Byron n'offre la victoire aux Canadiens à la 53eme. Le Match 2 aura lieu samedi, toujours à Toronto. Les Maple Leafs seront sans doute privés de leur capitaine John Tavares, conduit à l'hôpital après avoir été heurté à la tête par le genou de Corey Perry.Match 1 - Florida Panthers -: 4-5Match 2 - Florida Panthers -: 1-3Match 3 - Tampa Bay Lightning -: 5-6 apMatch 4 : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 22 maiMatch 5 : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Florida Panthers le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Florida Panthers - Tampa Bay Lightning le 28 maiMatch 1 - Pittsburgh Penguins -: 3-4 (ap)Match 2 -- New York Islanders : 2-1Match 3 - New York Islanders -: 4-5Match 4 : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 22 maiMatch 5 : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : New York Islanders - Pittsburgh Penguins le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Pittsburgh Penguins - New York Islanders le 28 maiMatch 1 - Toronto Maple Leafs -: 1-2Match 2 : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 22 maiMatch 3 : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 24 maiMatch 4 : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 25 maiMatch 5 (si nécessaire) : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 27 maiMatch 6 (si nécessaire) : Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs le 29 maiMatch 7 (si nécessaire) : Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens le 31 maiMatch 1 - Las Vegas Golden Knights -: 0-1 (ap)Match 2 -- Minnesota Wild : 3-1Match 3 - Minnesota Wild -: 2-5Match 4 : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 22 maiMatch 5 : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 24 maiMatch 6 (si nécessaire) : Minnesota Wild - Las Vegas Golden Knights le 26 maiMatch 7 (si nécessaire) : Las Vegas Golden Knights - Minnesota Wild le 28 mai