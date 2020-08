Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Tampa Bay remporte un match de 150 minutes !

Las Vegas déroule, Calgary surprend

NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

C’est parti pour les play-offs NHL dans les bulles de Toronto et Edmonton ! Les trois premiers matchs des phases finales de cette saison 2019-20 si particulière ont débuté ce mardi, et ont vu les victoires de Tampa Bay, Calgary et Las Vegas. Celle de Tampa Bay restera assurément historique ! Deuxième de la Conférence Est,En effet, il n’y a pas de tirs au but pendant les play-offs, et les deux équipes, qui étaient à 2-2 à l’issue des 60 premières minutes (but de Point à la 7eme et Gourde à la 41eme pour Tampa Bay, but de Dubois sur une passe du Français Alexandre Texier à la 3eme et de Bjorkstrand à la 40eme pour Columbus), ont dû disputer cinq prolongations avant de se départager. Après 91 minutes d’overtime, Brayden Point a mis fin au débat et est devenu le héros du Lightning en marquant enfin. Avec 85 arrêts, le gardien des Blue Jackets Joonas Korpisalo a établi un nouveau record dans la Ligue, vieux de 33 ans. Les deux équipes se retrouveront jeudi pour le Match 2, mais dans quel état physique seront-elles ?Numéro 1 de la Conférence Ouest, Las Vegas a fait respecter la logique en dominant Chicago, huitième, sur le score de 4-1. Aucun but n’a été inscrit dans le premier tiers, mais les Golden Knights ont ensuite fait la différence grâce à Theodore (28eme) et Carrier (30eme). Kampf a réduit l’écart pour les Blackhawks (31eme), avant que Smith ne signe un doublé (44eme, 49eme) pour sceller la victoire de la franchise du Nevada. Toujours à l’Ouest, la série entre Dallas et Calgary a débuté par une surprise, avec la victoire 3-2 des Flames, pourtant sixièmes de la Conférence, contre les Stars, troisièmes. Calgary menait 2-0 à la demi-heure de jeu grâce à un doublé de Dube (11eme, 19eme), mais Dallas a égalisé en deux minutes, par Guryanov (31eme) et Benn (32eme), avant qu’Andersson ne donne la victoire aux Flames à la 37eme minute.Match 1 :- Columbus : 3-2 ap>>> Stats d'Alexandre Texier (COL) : 42 minutes de jeu, 1 passe décisive, 7 tirs au but, 1 tir bloqué, 3 interceptionsMatch 2 le jeudi 13 aoûtMatch 3 le samedi 15 aoûtMatch 4 le lundi 17 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mercredi 19 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 21 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 22 aoûtMatch 1 :- Chicago : 4-1Match 2 le jeudi 13 aoûtMatch 3 le samedi 15 aoûtMatch 4 le dimanche 16 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mardi 18 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 20 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 22 aoûtMatch 1 : Dallas -: 2-3Match 2 le jeudi 13 aoûtMatch 3 le vendredi 14 aoûtMatch 4 le dimanche 16 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mardi 18 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 20 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 22 août