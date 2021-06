Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay prend le large, New York égalise

Four unanswered goals?

Les Islanders s'accrochent

NHL / PLAY-OFFS 2021

2eme tour

Division centrale

Carolina Hurricanes (1) - Tampa Bay Lightning (3) : 1-3

Division est

Boston Bruins (3) - New York Islanders (4) : 2-2

Tampa Bay s'accroche à sa Coupe Stanley ! Le Lightning est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales, après sa victoire 6-4 à domicile qui lui permet de mener 3-1 dans sa série contre Carolina, qui avait pourtant fini devant lui en saison régulière (premier contre troisième). Cette rencontre a été riche en rebondissements, avec huit buts dans le deuxième tiers, du jamais vu en play-offs depuis 2010 ! Tampa Bay a ouvert le score par Brayden Point à la 15eme minute, mais Carolina a renversé la situation en 39 minutes, en marquant grâce à Teuvo Teravainen (25eme) et Jesper Fast (26eme). Steven Stamkos a égalisé pour le Lightning à la 30eme, mais les Hurricanes ont ensuite mené 4-2 grâce à Dougie Hamilton (31eme) et Jaccob Slavin (33eme).Le Russe est d'ailleurs le meilleur marqueur de points actuel de ces play-offs, avec 5 buts et 12 passes décisives. Tampa Bay aura l'occasion de conclure la série mardi, mais ce sera encore à l'extérieur.Dans l'autre match de la nuit, les New York Islanders, quatrièmes de la saison régulière, sont revenus à 2-2 dans leur série contre Boston, troisième, grâce à leur victoire 4-1. Le score était de 1-1 après deux tiers-temps, suite aux buts de David Krejci (24eme) et Kyle Palmieri (27eme),, les deux derniers dans un but vide, par Mathew Barzal (54eme), Casey Cizikas (59eme) et Jean-Gabriel Pageau (60eme). Le suspense est donc entier dans cette série, même si Boston a toujours l'avantage du terrain, avec encore deux matchs à jouer à domicile, dont le prochain dès ce lundi.Match 1 - Carolina Hurricanes -: 1-2Match 2 - Carolina Hurricanes -: 1-2Match 3 - Tampa Bay Lightning -: 2-3 (ap)Match 4 -- Carolina Hurricanes : 6-4Match 5 : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning le 8 juinMatch 6 (si nécessaire) : Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes le 10 juinMatch 7 (si nécessaire) : Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning le 12 juinMatch 1 -- New York Islanders : 5-2Match 2 - Boston Bruins -: 3-4 (ap)Match 3 - New York Islanders -: 1-2 (ap)Match 4 -- Boston Bruins : 4-1Match 5 : Boston Bruins - New York Islanders le 7 juinMatch 6 : New York Islanders - Boston Bruins le 9 juinMatch 7 (si nécessaire) : Boston Bruins - New York Islanders le 11 juin