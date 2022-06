Hockey sur glace - NHL - Play-offs : Tampa Bay n'est plus qu'à une marche de la finale

Une troisième finale consécutive pour Tampa Bay ?



One. More. Win. ⚡️

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 10, 2022

HOCKEY SUR GLACE - NHL / PLAY-OFFS 2022

Finales de Conférence

NEW YORK RANGERS (4) - TAMPA BAY LIGHTNING (5) : 2-3

Le Lightning y est presque. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des play-offs de NHL, le Game 5 de la finale de conférence Est, Tampa Bay a battu les Rangers de New York (1-3), du côté du Madison Square Garden, pour prendre les devants dans cette folle série (3-2)., pour les locaux. Finalement, les visiteurs, qui ont également touché plusieurs fois les montants, ont donc fini par retourner la situation. Une réaction qui a débuté en toute fin de cette même deuxième période, seulement sept petites minutes plus tard, avec un premier but inscrit par le défenseur russe Mikhail Sergachyov pour égaliser.Le reste de cette rencontre s'est surtout joué en toute fin de rencontre et à quelques minutes de la sirène. En moins d'une minute, Tampa Bay s'est ensuite définitivement mis à l'abri, au niveau du score. Avec deux buts inscrits par l'attaquant tchèque Ondrej Palat, qui a légèrement dévié un tir lointain de Sergachyov, puis par l'attaquant canadien Brandon Hagel, alors que New York avait sorti son gardien pour avoir un sixième joueur de champ, à ce moment-là., puisqu'il lui reste désormais une seule petite victoire à aller chercher pour y parvenir. Le vainqueur de cette série retrouvera, en finale, le Colorado Avalanche, qualifié en conférence Ouest. A l'Est, la décision finale pourrait bel et bien arriver dès ce samedi et justement en Floride, chez le Lightning de Tampa Bay. La franchise floridienne n'a perdu qu'une seule petite rencontre dans son antre, depuis le début de ces play-offs NHL.Match 1 -- Tampa Bay Lightning : 6-2Match 2 -- Tampa Bay Lightning : 3-2Match 3 -- New York Rangers : 3-2Match 4 -- New York Rangers : 4-1Match 5 - New York Rangers -: 1-3Match 6 le samedi 11 juin à Tampa BayMatch 7 (si nécessaire) le lundi 13 juin à New York