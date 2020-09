Hockey sur glace - NHL (play-offs) : Tampa Bay en finale de Conférence, Bellemare buteur

HEDDY IN THE CLUTCH 🚨 pic.twitter.com/LXcL5yNhfJ

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 1, 2020

Bellemare buteur, Colorado revient dans la série

Thank you, Bellemare!



(And a first playoff point for O'Connor, too!)#GoAvsGo pic.twitter.com/IYEOGjANVm

— Colorado Avalanche (@Avalanche) September 1, 2020

NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

Pour la sixième fois de son histoire, le Tampa Bay Lightning (créé en 1992) disputera la finale de Conférence Est. La franchise floridienne a éliminé Boston sur le score de 4-1, après une dernière victoire 3-2 (après prolongation) ce lundi. Palat (25eme) et Cirelli (53eme) ont inscrit les buts du Lightning et Pastrmak (33eme) et Krejci (58eme) ceux des Bruins dans le temps réglementaire, etLe Lightning affrontera les New York Islanders ou les Philadelphia Flyers (3-1 pour NY) en finale.A l'Ouest, Dallas avait l'occasion de se qualifier pour sa première finale de Conférence depuis 2008, mais les Stars se sont inclinées 6-3 contre Colorado, qui revient donc à 2-3 dans la série.Burakovsky (12eme), MacKinnon (13eme), Kadri (14eme) et Rantanen (15eme) ont permis à la franchise basée à Denver de mener 5-0 à la fin du premier tiers (du jamais vu dans l'histoire de la franchise en play-offs). Pavelski (28eme) et Heiskanen (38eme) ont remis les Stars à 2-5, puis Burakovsky a redonné quatre buts d'avance à l'Avalanche à la 39eme, avant que Benn ne marque, pour l'honneur, à la 55eme alors que son équipe était en double infériorité numérique. Le Match 6 aura lieu mercredi.Match 1 - Tampa Bay -: 2-3Match 2 -- Boston : 4-3 (ap)Match 3 - Boston -: 1-7Match 4 - Boston -: 1-3Match 5 -- Boston : 3-2 (ap)Match 1 - Colorado -: 3-5Match 2 - Colorado -: 2-5Match 3 - Dallas -: 4-6Match 4 -- Colorado : 3-5Match 5 -- Dallas : 6-3Match 6 le mercredi 2 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 4 septembre